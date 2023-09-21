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德東飆車王撞死行人囂張狂妄判4年 死者家屬：判決就像止痛藥

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

網稱「德東飆車王」的簡姓男子，去年在台北市天母棒球場旁，開車超速撞死謝姓婦人及撞傷2名女高中生，否認犯罪辯稱「行人突然衝出來」今遭依過失致死罪，判處4年徒刑。死者家屬朱小姐今表示，失去唯一家人的痛是完全不能治癒，但這判決就像止痛藥，讓人不再這麼痛，感謝法官、檢察官伸張正義。

死者謝姓婦人的女兒朱小姐今表示，得知肇事者遭判刑4年，長久以來緊繃的心情稍稍地緩解，感激、安心、遺憾、難過、失落交雜其中。偵審期間，肇事者態度囂張狂妄、顛倒黑白，感謝法官們、檢察官、律師多次為她伸張、安慰她，這判決結果是大家極盡全力，為三家受害家屬所爭取來的，「我非常感激」。

朱小姐說，2名高中生的未來完全改變，自己失去唯一的家人，這樣的痛是完全不能治癒；雖她希望論刑法第185條公共危險罪致人於死罪，為法定刑7年以上之罪，但今法院依過失致死罪判刑4年，對她來說「這個判決就像是止痛藥，讓我們不再這麼痛」，感謝一路上法官、檢察官伸張正義。

朱小姐的告訴代理人孫瑞蓮律師表示，此案難認不具有刑法第185條公共危險罪之不確定故意，法院未以此罪作為判刑依據，深表遺憾。

判決指出，簡男去年3月18日晚上6時許，貿然以至少80公里時速高速行駛，撞擊士東路與芝玉路2段路口行人穿越道上，正過馬路的謝姓婦人、廖姓及吳姓少女，謝婦多重性外傷送醫不治，2名女高中生骨折受傷。

合議庭審酌，簡男完全無視遵守交通法規，超速行駛致行經行人穿越道未及採取減速安全措施，不依規定禮讓行人優先通行，高速撞擊3人釀1死2傷，造成2名少女多處骨折嚴重傷害，行走不便，需面對痛苦、漫長的復健過程，求學過程不能如正常人行走，勢必對生活、升學造成重大影響；死者謝婦失去寶貴生命，其家屬承受喪失親人的創傷，造成無可挽回遺憾。

合議庭痛批，簡男否認犯行，未獲取被害人及死者家屬諒解，除僅賠償3人各2萬元外，反而指摘車禍是行人未注意來車，影響交通安全，犯後態度不佳。

全案從重論過失致死罪，並依道路交通管理處罰條例，未禮讓通行中行人致生此事故加重其刑，再因車後當下留在現場符合自首減刑。簡男犯「汽車駕駛人，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪」判處有期徒刑4年。

簡男否認犯行，辯稱行人突然衝出來，今遭法院依過失致死罪嫌判刑4年。圖／本報資料照片
簡男否認犯行，辯稱行人突然衝出來，今遭法院依過失致死罪嫌判刑4年。圖／本報資料照片
簡男去年在天母士東路超速撞死陳姓婦人，及撞傷2名女高中生。圖／本報記者翻攝
簡男去年在天母士東路超速撞死陳姓婦人，及撞傷2名女高中生。圖／本報記者翻攝

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