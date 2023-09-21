啟動「非追不可」系統 檢察、行政聯手防堵境外茶混台茶

台高檢今天聯合行政院食品安全辦公室，舉行「加強打擊境外茶混充台茶」記者會，向國人報告檢察與行政機關通力查察及防堵的成果，經過去年一整年數波強力查緝，今年至今整體查獲違法比率已從23%降至18%，更不曾出現比賽茶混充情事，讓不肖業者不敢再犯，成效豐碩而顯著。

台高檢指出，透過衛福部、農業部和司法警察形成聯合打擊網，由台高檢提供經費，指揮警調幹員秘密洽購可疑茶品，先期送茶改場鑑定，再就可疑結果統籌分案交由各地檢署偵辦，結果可謂令人滿意。

例如橋頭地檢署檢察官梁詠鈞、李侃穎偵辦不肖茶行混充茶業，查獲高達107噸違法走私大陸茶；南投地檢署檢察官張姿倩起訴陳姓茶農以混充越南茶參加比賽並獲獎；同署檢察官林宥佑起訴歐姓業者以網路銷售混充茶；彰化地檢署檢察官劉智偉起訴張姓茶農以混充越南茶參賽獲獎；台中地檢署檢察官周佩瑩起訴詹姓、陳姓業者以網路或電話行銷銷售混充茶等案件。

檢方得以順利緝獲，背後行政機關也提供相當夠力的支援，食藥署2021年審查通過農業部茶及飲料作物改良場(簡稱茶改場)的「多重元素檢驗方法」可有效鑑定分辨境外茶與台茶，於是立刻由該署及農業部農糧署、保七總隊開始數波聯合行政稽查，查獲並陸續查獲36件不法案件移送至各地檢署。