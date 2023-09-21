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影／境外茶混充台茶還得獎 高檢署靠元素檢測打假

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導

台灣高等檢察署上午舉行記者會，說明「打擊境外茶混充台茶」成果。南投地檢署檢察官張姿倩表示，曾有茶農拿越南茶參加台灣的比賽獲得「二朵花」獎，送茶改場鑑定後，驗出是越南茶而移送法辦，被判4個月有期徒刑。對市面上有可疑茶品時，警調人員會秘密洽購茶品，先送茶改場鑑定，再交由各地地檢署展開查緝。由於境外茶生產技術日趨精良，與本土茶葉從外觀上幾乎無從判別，泡出來的茶味道上也相當接近，非專業人士難以分辨。只能靠著精密儀器檢測其中十多項微量元素來加以判定。

衛福部食藥署於2021年11月5日審查通過公告農業部茶及飲料作物改良場（下稱茶改場）的「多重元素檢驗方法」可有效鑑定分辨境外茶與台茶，該署與農業部農糧署、保安警察第七總隊第三大隊即開始進行數波聯合行政稽查，查獲並陸續移送36件疑似不法案件至各地檢察署。

來自越南的境外茶（右）與本土茶葉在外觀上幾乎一樣，只能藉由精密儀器檢測判別。記者林澔一／攝影
來自越南的境外茶（右）與本土茶葉在外觀上幾乎一樣，只能藉由精密儀器檢測判別。記者林澔一／攝影

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