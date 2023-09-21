電影院漆黑他摟惹火女網友的腰 還問「有穿胸罩嗎」下場出爐　

黃姓男子約見女網友，見對方身材惹火，趁一同看電影一片漆黑摟抱她的腰部，開車送女網友回家，又以上半身靠近女網友身體問「有穿胸罩嗎」，再觸摸隱私。檢方將黃依性騷擾罪起訴後，女網友撤告，台北地院判公訴不受理。

黃與被害女子是網友，2人邀約見面，黃看見網友身材惹火，利用在台北市信義威秀影城觀賞電影時，趁黑摟抱她的腰。

電影演完，黃開車載女網友回家，車到巷口時，黃趁她來不及解開安全帶下車，以上半身靠近使女網友無法解開安全帶，還說，「妳這件衣服很特別、妳穿這件衣服時有穿胸罩嗎？」接著拉下女網友的吊帶褲吊帶與上衣領口，將手伸進吊帶褲內觸摸女網友的腰、臀部，女網友提告，檢方起訴黃。

女網友還告訴檢察官，黃在信義威秀影城手扶梯上2樓時，自上往下俯瞰她的胸部，她心生不適，黃此舉也算性騷擾，不過，檢方認為，黃俯瞰被害人胸部沒有與被害人有肢體上接觸，不犯性騷擾罪。