補習班少東下迷姦藥水欲性侵女員工 賠160萬仍要關4年定讞

高雄市劉姓補習班少東前年讓年輕貌美的女員工喝下摻有迷姦藥水的飲料，再把昏睡不醒的女子搬到毛毯上親吻胸部，並用下體磨蹭，他欲進一步性侵時，因女方雙腿微張未能得逞。劉事後以160萬元和女方和解，一、二審依以藥劑強制性交未遂罪判刑4年，最高法院駁回上訴定讞。

劉2021年初開始在父親經營的文理補習班擔任班主任，並面試錄取20歲的女員工；他認為女方年輕可欺，同年6月16日晚間趁新冠肺炎疫情嚴峻，補習班採遠距教學，學生未到班上課，他與女方獨處之際，拉下補習班鐵門，在女方飲料中摻入半瓶俗稱迷姦藥水的「F水」。

女員工喝完飲料，藥效發作趴睡在櫃檯，並跌落地板，期間雖一度醒來，仍不敵藥效全身癱軟昏迷；劉趁機將女方搬到他準備好的毛毯上，再掀衣親吻胸部，再脫掉女方褲裙及內褲、自己的褲子，二度將自己下體緊貼女方下半身反覆磨蹭各約21秒、18秒，原打算進一步性侵，但女方雙腿僅微張，未能得逞。

劉發現女方過程中全然不醒人事，雖仍有呼吸但眼睛無神、嘴巴張開甚至泛紫，擔心女員工因自己偷摻的藥水量過多而死亡，倉促穿回自己與女方的衣物，再將女員工搬至2樓教室休息。劉仍見女方毫無甦醒跡象，再搬回女員工租屋處，被害人隔天晚上驚醒，見劉在租屋處中，嚇得報警處理。

劉坦承犯行，並有女方租屋處監視器、補習班監視器畫面佐證，警方也在劉住家搜出「F水」，檢方依強制性交罪起訴劉男。法院審理時，檢方認為劉對女員工做出性交姿勢，構成性交既遂罪。