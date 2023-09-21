涉性騷鍾沛君 北檢今再次傳喚朱學恒到庭說明

名嘴朱學恒涉嫌性騷擾國民黨台北市議員鍾沛君，朱學恒數天後赴台北地檢署告發自己，北檢7月以他字案傳喚朱學恒，隨後鍾沛君也告發朱學恒涉犯強制猥褻，全案轉為偵字案，今天上午檢方再次傳喚朱學恒到庭說明，朱學恒全程不發一語。

鍾沛君今年6月8日爆料，她曾遭名嘴朱學恒兩度強吻、摟抱，事後朱學恒在臉書道歉，並於同月13日赴台北地檢署告發自己曾涉性騷擾鍾沛君。北檢7月以「他」字案被告身分傳喚朱學恒，鍾沛君也告發朱學恒涉犯強制猥褻，檢方將全案轉為偵字案。