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涉性騷鍾沛君 北檢今再次傳喚朱學恒到庭說明

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

名嘴朱學恒涉嫌性騷擾國民黨台北市議員鍾沛君，朱學恒數天後赴台北地檢署告發自己，北檢7月以他字案傳喚朱學恒，隨後鍾沛君也告發朱學恒涉犯強制猥褻，全案轉為偵字案，今天上午檢方再次傳喚朱學恒到庭說明，朱學恒全程不發一語。

鍾沛君今年6月8日爆料，她曾遭名嘴朱學恒兩度強吻、摟抱，事後朱學恒在臉書道歉，並於同月13日赴台北地檢署告發自己曾涉性騷擾鍾沛君。北檢7月以「他」字案被告身分傳喚朱學恒，鍾沛君也告發朱學恒涉犯強制猥褻，檢方將全案轉為偵字案。

今天上午檢方再次傳喚朱學恒到庭說明，朱學恒及委任律師到北檢報到，接著直接上二樓偵查庭。上午10點半多，朱學恒結束一小時多的庭訊後，離開北檢2樓偵查庭，下樓從台北地院門口快步離開，面對媒體提問，皆沒有回應。

名嘴朱學恒（右）。記者房荷庭／攝影
名嘴朱學恒（右）。記者房荷庭／攝影
名嘴朱學恒（右）。記者房荷庭／攝影
名嘴朱學恒（右）。記者房荷庭／攝影

朱學恒 鍾沛君 猥褻

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