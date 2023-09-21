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桃農產品公司將進口蛋變「混蛋」 桃檢3天前分「他」案查辦

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
進口蛋近來爭議不斷，桃園市衛生局本月15日稽查發現，八德區1家蛋品工廠將來自巴西、土耳其等進口蛋生產成未殺菌液蛋，產地竟標示「台灣」，依法開罰，桃園地檢署也已分他案調查。圖／桃園市衛生局提供
進口蛋近來爭議不斷，桃園市衛生局本月15日稽查發現，八德區1家蛋品工廠將來自巴西、土耳其等進口蛋生產成未殺菌液蛋，產地竟標示「台灣」，依法開罰，桃園地檢署也已分他案調查。圖／桃園市衛生局提供

進口蛋爭議不斷，近來全國各地陸續查獲有業者將進口蛋混國產蛋，加工製成液蛋，卻將產地標為台灣，桃園市政府也追查進口蛋流向時，發現替中央畜產會代工製作殺菌液蛋「仲毅農產品公司」將進口蛋與本土液蛋混和加工，以「台灣」標誌產地出貨。桃園地方檢署本月18日已剪報分「他」案調查，主動由打擊民生犯罪專組檢察官指揮司法警察朝「商品虛偽標記」等罪偵辦中。

根據了解，遭查獲的仲毅農產品有限公司替中央畜產會代工製作殺菌液蛋，將巴西進口蛋與國產蛋生產出來的液蛋標示為台灣，而液蛋多數用在烘焙、糕餅店，至於散裝籃蛋也無標示品名和產地，已涉嫌違反食品安全衛生管理法。

桃園地檢署表示，檢察長俞秀端周日看到報導後，便指示檢察官主動介入調查，目前全案已由民生專組檢察官剪報分案，全案將依刑法第255條商品虛偽標記等罪偵辦中。

進口蛋近來爭議不斷，桃園市衛生局本月15日稽查發現，八德區1家蛋品工廠將來自巴西、土耳其等進口蛋生產成未殺菌液蛋，產地竟標示「台灣」，依法開罰，桃園地檢署也已分他案調查。圖／桃園市衛生局提供
進口蛋近來爭議不斷，桃園市衛生局本月15日稽查發現，八德區1家蛋品工廠將來自巴西、土耳其等進口蛋生產成未殺菌液蛋，產地竟標示「台灣」，依法開罰，桃園地檢署也已分他案調查。圖／桃園市衛生局提供

雞蛋 農業部 檢察官 畜產會

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