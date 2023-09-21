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張秉鈞和父母涉詐領助理費 檢昨起訴貪汙罪今早送審
基隆市議員張秉鈞和曾任議員的父親張錦煌、張母陳瓊茹共同涉嫌詐領助理費、春節慰問金，檢方昨天起訴3人和吳姓、陳姓人頭助理，今天送審。基隆地院收案後將分案，等法官完成閱卷等事宜再開庭。
檢方今年5月間接獲檢舉，指張錦煌、張秉鈞先後擔任議員期間，都涉嫌利用人頭詐領助理補助費。檢調人員6月間展開搜索，查扣吳男帳戶提款卡及印章，以及陳瓊茹手寫記載吳姓、陳姓助理金融帳戶帳號及提款卡密碼等證物。檢察官偵訊後，聲押張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹，基隆地院裁准羈押禁見。
檢方昨天起訴指出，張錦煌是第16、17、18屆基隆市議員，張秉鈞是第19、20屆市議員。張錦煌在陳瓊茹協助下，以吳姓攤商、陳姓親人為人頭，向議會詐領助理費及春節慰問金共計956萬5895元。張秉鈞以吳當做人頭，詐領助理費及春節慰問金共計119萬2089元。
檢方起訴張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹，均涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、洗錢防制法一般洗錢罪、刑法使公務員登載不實罪。吳姓、陳姓人頭助理涉犯貪汙治罪條例幫助利用職務上機會詐取財物罪、洗錢防治法幫助一般洗錢罪及刑法使公務員登載不實罪。
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