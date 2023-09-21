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簽署「投降承諾書」 陸軍向姓上校月收4萬淪共諜 二審維持原判

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

陸軍步兵訓練指揮部前上校作戰研究發展室主任向德恩，被大陸遭吸收為共諜，甚至穿著制服簽署「投降承諾書」，收取金錢回饋共56萬元，淪為共碟交付我國軍機密資料，2月高雄地方法院依貪汙治罪條例違背職務收賄罪，判向德恩7年6月徒刑，褫奪公權4年，二審今天開庭，維持原判。

「爸爸加油！」向的妻小今天在高等法院高雄分院為向德恩鼓勵，雖然向德恩不服一審判決繼續向高分院上訴，但仍遭二審法官駁回。

據悉，向德恩曾在最前線任金門守備大隊上校大隊長、206旅、564旅上校副旅長，之後調任高雄，官拜八軍團作戰處副處長，後又調至陸軍步兵訓練指揮部。

檢調查出，在2016年至2018年間，向時任金門守備大隊長期間，曾因仕途、情場不遂萌生退伍念頭，當時陸方透過金門經營旅行社的邵維強，趁隙吸收他為共碟，透露國軍機密。

而2018年向德恩調任564旅上校副旅長時，簽署「投降承諾書」，陸方每月交付他4萬元，作為「內應費」，兩年後，他竟恬不知恥穿著軍服再次宣誓效忠中共，於去年9月甫遭檢調搜索起訴。

向德恩（右）在邵維強（左）利誘下，不僅每月收取中共提供的4萬元內應費，還穿著軍服簽下有辱軍魂的「投降承諾書」。圖／讀者提供
向德恩（右）在邵維強（左）利誘下，不僅每月收取中共提供的4萬元內應費，還穿著軍服簽下有辱軍魂的「投降承諾書」。圖／讀者提供
陸軍步訓部作發室上校主任向德恩。本報資料照片
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