「德東飆車王」強辯寧願死也不想撞 釀1死2傷法院判4年

簡姓男子被網友稱為「德東飆車王」，被控去年在天母士東路超速撞死陳姓婦人及撞傷2名女高中生，他出庭否認犯罪，辯稱「行人突然衝出來」，並無時速破百，如果遭從重量刑，要簽死亡同意書安樂死。士林地方法院今上午宣判，簡男犯過失致死罪，判處有期徒刑4年。可上訴。

簡男上月出庭仍不認罪，當庭拿出自己的行車記錄器影片，辯稱有減速，時速是50公里以下，交通局說他駕車「時速破百」為不實，停止線前有13.5公尺的煞車痕「我寧願死，也不想撞他們」，他接著播放第二段影片，指稱婦人低頭使用手機，沒有注意有無來車。

簡男反指，行人突然衝出來，他對此事感到遺憾，自己是車禍生還者之一，也是證人，不能欺騙社會大眾；當時他前方只有一輛車，他減速慢行，是左側有人走出來。只有他一方承擔太不公平。

簡男甚至大言不慚表示，爸媽已80、70多歲，想要照顧家人，如果從重量刑，要簽死亡同意書安樂死。審判長迅速地問，「你這樣說是變相威脅法官嗎？你是指如果判有罪是法官的錯嗎？你這樣說法官很難過」。簡男則補充，「希望依據事實證據，還我清白，保障全台駕駛人權益」。

電競遊戲企業社負責人簡男，平日工作是幫人打怪練等，自稱月收入來源是2500元的公司分紅，交通違規是未繫安全帶、違規停車，並非德東飆車王。

檢方起訴指出，去年3月18日晚上6時許，簡男涉在士東路與芝玉路2段口超速行駛，開車行經無號誌路口未減速，直接衝撞欲過馬路的3名行人，造成66謝姓婦人死亡，2名女高中生嚴重骨折，依過失致死、過失傷害罪嫌起訴。

簡男辯護人稱，請求合議庭依現場有煞車痕、煞車距離是否有來不及反應情狀，家屬要求2千萬賠償金、簡男則是提出包含強制險3百萬元，和解金相差過大等量刑。

公訴檢察官論告指出，簡男行經交叉路口，必須減速到隨時可煞停的速度，明顯是煞不住，違反規定罪證明確，請依法從重量刑。

受傷的高中生家長當庭表示，簡男超速無用置疑，卻一直不認罪，請求從重量刑。死者謝婦的女兒朱小姐曾在法庭上表示，案發當天醫院急診室主任延後下班時間，都要等她到場，就是要對她說，「你媽媽的傷，是在完全沒有煞車的情況下撞擊的。」