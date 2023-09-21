快訊

大直民宅塌陷案25戶又下陷 李四川曝：每天約萬分之6沉陷傾斜

誤賣浸泡老鼠藥的毒地瓜 北市松山蔬果行女老闆致歉：絕不會再發生

哈日族好消息！美元強升使日圓走貶 匯率下探148.43再創新低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「德東飆車王」強辯寧願死也不想撞 釀1死2傷法院判4年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

簡姓男子被網友稱為「德東飆車王」，被控去年在天母士東路超速撞死陳姓婦人及撞傷2名女高中生，他出庭否認犯罪，辯稱「行人突然衝出來」，並無時速破百，如果遭從重量刑，要簽死亡同意書安樂死。士林地方法院今上午宣判，簡男犯過失致死罪，判處有期徒刑4年。可上訴。

簡男上月出庭仍不認罪，當庭拿出自己的行車記錄器影片，辯稱有減速，時速是50公里以下，交通局說他駕車「時速破百」為不實，停止線前有13.5公尺的煞車痕「我寧願死，也不想撞他們」，他接著播放第二段影片，指稱婦人低頭使用手機，沒有注意有無來車。

簡男反指，行人突然衝出來，他對此事感到遺憾，自己是車禍生還者之一，也是證人，不能欺騙社會大眾；當時他前方只有一輛車，他減速慢行，是左側有人走出來。只有他一方承擔太不公平。

簡男甚至大言不慚表示，爸媽已80、70多歲，想要照顧家人，如果從重量刑，要簽死亡同意書安樂死。審判長迅速地問，「你這樣說是變相威脅法官嗎？你是指如果判有罪是法官的錯嗎？你這樣說法官很難過」。簡男則補充，「希望依據事實證據，還我清白，保障全台駕駛人權益」。

電競遊戲企業社負責人簡男，平日工作是幫人打怪練等，自稱月收入來源是2500元的公司分紅，交通違規是未繫安全帶、違規停車，並非德東飆車王。

檢方起訴指出，去年3月18日晚上6時許，簡男涉在士東路與芝玉路2段口超速行駛，開車行經無號誌路口未減速，直接衝撞欲過馬路的3名行人，造成66謝姓婦人死亡，2名女高中生嚴重骨折，依過失致死、過失傷害罪嫌起訴。

簡男辯護人稱，請求合議庭依現場有煞車痕、煞車距離是否有來不及反應情狀，家屬要求2千萬賠償金、簡男則是提出包含強制險3百萬元，和解金相差過大等量刑。

公訴檢察官論告指出，簡男行經交叉路口，必須減速到隨時可煞停的速度，明顯是煞不住，違反規定罪證明確，請依法從重量刑。

受傷的高中生家長當庭表示，簡男超速無用置疑，卻一直不認罪，請求從重量刑。死者謝婦的女兒朱小姐曾在法庭上表示，案發當天醫院急診室主任延後下班時間，都要等她到場，就是要對她說，「你媽媽的傷，是在完全沒有煞車的情況下撞擊的。」

朱小姐泣訴，案發後簡男對她說「誰叫他們（3名行人）是往後退，往前走就閃過了！」簡男1年半來的態度惡劣，請求法官不要給他逃避卸責的空間「我唯一的家人、我的媽媽就這樣沒了」

簡男去年在天母士東路超速撞死陳姓婦人，及撞傷2名女高中生。圖／本報記者翻攝
簡男去年在天母士東路超速撞死陳姓婦人，及撞傷2名女高中生。圖／本報記者翻攝
簡男否認犯行，辯稱行人突然衝出來。圖／本報記者翻攝
簡男否認犯行，辯稱行人突然衝出來。圖／本報記者翻攝
簡男否認犯行，辯稱行人突然衝出來。圖／本報資料照片
簡男否認犯行，辯稱行人突然衝出來。圖／本報資料照片

延伸閱讀

這段路區間測速「僅700公尺」他傻眼 網曝原因：不是為了抓超速

國道大貨車超載超速翻車、撞護欄 今年逾20起意外頻傳

街友酒後爆口角 桃園圖書館內活活打死人！最高法院判關9年定讞

去年中元燒王船送煞釀3死 副宮主過失致死判2年

相關新聞

補習班少東下迷姦藥水欲性侵女員工 賠160萬仍要關4年定讞

高雄市劉姓補習班少東前年讓年輕貌美的女員工喝下摻有迷姦藥水的飲料，再把昏睡不醒的女子搬到毛毯上親吻胸部，並用下體磨蹭，他...

涉性騷鍾沛君 北檢今再次傳喚朱學恒到庭說明

名嘴朱學恒涉嫌性騷擾國民黨台北市議員鍾沛君，朱學恒數天後赴台北地檢署告發自己，北檢7月以他字案傳喚朱學恒，隨後鍾沛君也告...

桃農產品公司將進口蛋變「混蛋」 桃檢3天前分「他」案查辦

進口蛋爭議不斷，近來全國各地陸續查獲有業者將進口蛋混國產蛋，加工製成液蛋，卻將產地標為台灣，桃園市政府也追查進口蛋流向時...

張秉鈞和父母涉詐領助理費 檢昨起訴貪汙罪今早送審

基隆市議員張秉鈞和曾任議員的父親張錦煌、張母陳瓊茹共同涉嫌詐領助理費、春節慰問金，檢方昨天起訴3人和吳姓、陳姓人頭助理，...

簽署「投降承諾書」 陸軍向姓上校月收4萬淪共諜 二審維持原判

陸軍步兵訓練指揮部前上校作戰研究發展室主任向德恩，被大陸遭吸收為共諜，甚至穿著制服簽署「投降承諾書」，收取金錢回饋共56...

「德東飆車王」強辯寧願死也不想撞 釀1死2傷法院判4年

簡姓男子被網友稱為「德東飆車王」，被控去年在天母士東路超速撞死陳姓婦人及撞傷2名女高中生，他出庭否認犯罪，辯稱「行人突然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦