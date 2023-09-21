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又來一件！高虹安被「翁達瑞」自訴誣告罪 下月4日開庭審理

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

資策會自訴新竹市長高虹安論文抄襲案，進入調解程序，案源引發其他官司。本名陳時奮的旅美教授「翁達瑞」指高論文侵權，高告陳誹謗檢方不起訴陳後，陳回擊自訴高犯誣罪告，台北地院已訂10月4日下午2時30分傳喚高虹安。

截至目前，以高虹安為被告繫屬台北地院的刑事案件有「貪汙」、「著作權」、「誣告」3案，各個承審法官都先後傳喚高虹安出庭進行準備程序。

陳時奮今年7月4日在臉書發文，表示已委託律師到法院遞狀自訴高虹安誣告罪，陳時奮認為，2021年他追查高虹安的學位，發現高的美國辛辛那堤大學的博士論文抄襲資策會專案報告。

陳時奮以標題「被指導教授除名的高虹安」發文指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了。換言之，李傑不承認有高虹安這個博士生」，另以「師生合謀的學術不倫：李傑與高虹安的故事」為題再指高虹安「沒有自己的博士研究」。

陳時奮踢爆「論文門」後，高虹安認為，她2018年赴美攻讀機械工程博士學位，並在指導教授Jay Lee（中文譯名李傑）指導下取得學位，陳損害她的名譽，向台北地檢署控告陳時奮加重誹謗罪。

檢察官比對資策會研究報告、期刊論文及高虹安的博士論文後，認為陳時奮對高虹安做的評論即使讓高感到不快，仍應受憲法言論自由的保障，今年3月對陳時奮處分不起訴，陳時奮認為，高明知自己抄襲卻興訟，意圖使他受刑事或懲戒處分，自訴高虹安誣告罪。

本名陳時奮的旅美學者「翁達瑞」。圖／取自翁達瑞臉書
本名陳時奮的旅美學者「翁達瑞」。圖／取自翁達瑞臉書
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

高虹安 陳時奮 論文抄襲

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