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檢方出手了！台中2液蛋廠假冒國產 中檢正式分案偵辦中

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市追查進口蛋，衛生局食安處昨查獲金寶蛋品科技、新德貿食品2間公司6月起使用來源為土耳其或巴西的進口蛋製成液蛋，產地卻標示為「台灣」，認為有假冒產地嫌疑予以函送；台中地檢署今已正式分「他」字案調查，朝違反食安、偽造文書方向偵辦中。

台中地檢署昨已啟動食安平台，並交由民生專組檢察官負責，除根據衛生局資料清查食安問題，若涉嫌標示不實部分，則朝偽造文書罪嫌偵辦，分案後將視案情決定是否傳喚負責人說明。

中檢今表示，針對大眾關心的蛋商事件，檢方已收到台中市政府函送的資料，已分「他」字案由檢察官進行調查，將儘速釐清相關情事，保障民眾食品安全。

台中市衛生局食安處指出，據雲林縣政府、桃園市政府提供情資，查獲協助農業部代工生產的冷凍殺菌液蛋產品的金寶蛋品科技、新德貿食品公司，涉嫌假冒產地，初步了解2間公司6月起協助農業部代工生產冷凍殺菌液蛋產品，蛋品來源國除少部分為土耳其外，其餘大部分皆為巴西。

食安處說，標示部分，業者接獲通知產地需標示為台灣，且提供標示樣張供參考，7月底時，業者再度接獲通知更改，產地需標示為來源進口國，2家業者均據實坦承並提供相關資料，衛生局已初步掌握相關事證，全案已移送檢調偵辦。

台中食安處昨查獲2液蛋廠假冒國產予以函送。圖／台中市府提供
台中食安處昨查獲2液蛋廠假冒國產予以函送。圖／台中市府提供

衛生局 食安 台中市

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