農業部教唆店家洗蛋液產地證據在這 柳采葳：檢調快查
農農業部長陳吉仲請辭獲准，台北市議員柳采葳今指出，農業部在6月的時候，卻直接利用樣張的方式，教導教唆業者將原產地標示為「台灣」，到了7月才更新樣張將原產地改為原本的「巴西」，帶頭違法，竄改源頭，檢調應立即調查。
柳采葳說，蛋液到底要標示「原產地」還是「台灣」呢？法規上必須明確標示為「台灣」，但是農業部居然教唆業者洗產地，應該要標示為「台灣」，卻直接指導業者標示為「巴西」。
她說，在2019年就已經發布法規，蛋液要標示「原產地」，但是農業部在6月的時候，卻直接利用樣張的方式，教導教唆業者將原產地標示為「台灣」，到了7月才更新樣張將原產地改為原本的「巴西」，帶頭違法，竄改源頭，她要求請檢調立即調查，是否涉及刑法「意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。
柳采葳表示，陳吉仲不要以為請辭了，就什麼責任都沒有了，請檢調趕快查，這神操作真的是開眼界，以前爸爸媽媽都說不能騙人，不說謊才是好寶寶，結果沒想到，現在居然是政府部門帶頭叫業者說謊諞人民。陳吉仲這麼會編劇，待在農業部真的是委屈他了，難怪一直哭，金鐘獎應該頒給他一個編劇獎。
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