快訊

被印度暗殺的宗教領袖？加拿大與印度外交風波

搭台北捷運遇年輕人不禮讓博愛座「還被翻白眼」 李昂點名蔣萬安回應

台新超貪理專周勵宏A客戶3.3億不認 庭長「1句話」讓他改口認罪求輕判

農業部教唆店家洗蛋液產地證據在這 柳采葳：檢調快查

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

農業部陳吉仲請辭獲准，台北市議員柳采葳今指出，農業部在6月的時候，卻直接利用樣張的方式，教導教唆業者將原產地標示為「台灣」，到了7月才更新樣張將原產地改為原本的「巴西」，帶頭違法，竄改源頭，檢調應立即調查。

柳采葳說，蛋液到底要標示「原產地」還是「台灣」呢？法規上必須明確標示為「台灣」，但是農業部居然教唆業者洗產地，應該要標示為「台灣」，卻直接指導業者標示為「巴西」。

她說，在2019年就已經發布法規，蛋液要標示「原產地」，但是農業部在6月的時候，卻直接利用樣張的方式，教導教唆業者將原產地標示為「台灣」，到了7月才更新樣張將原產地改為原本的「巴西」，帶頭違法，竄改源頭，她要求請檢調立即調查，是否涉及刑法「意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。

柳采葳表示，陳吉仲不要以為請辭了，就什麼責任都沒有了，請檢調趕快查，這神操作真的是開眼界，以前爸爸媽媽都說不能騙人，不說謊才是好寶寶，結果沒想到，現在居然是政府部門帶頭叫業者說謊諞人民。陳吉仲這麼會編劇，待在農業部真的是委屈他了，難怪一直哭，金鐘獎應該頒給他一個編劇獎。

農業部在6月的時候，直接利用樣張的方式，教導教唆業者將原產地標示為「台灣」。圖/議員柳采葳提供
農業部在6月的時候，直接利用樣張的方式，教導教唆業者將原產地標示為「台灣」。圖/議員柳采葳提供
7月更新樣張將原產地改為原本的「巴西」。圖/議員柳采葳提供
7月更新樣張將原產地改為原本的「巴西」。圖/議員柳采葳提供

農業部 柳采葳 陳吉仲

延伸閱讀

陳吉仲卸任寫百字文 「請大家要繼續支持農業部」

柯文哲批陳吉仲請辭一走了之 諷政府花錢銷毀雞蛋

陳吉仲辭職下台 侯辦批賴清德斷尾求生顧選情

影／農業部歡送陳吉仲 同仁比小愛心喊「部長愛你喔」

相關新聞

農業部教唆店家洗蛋液產地證據在這 柳采葳：檢調快查

農農業部長陳吉仲請辭獲准，台北市議員柳采葳今指出，農業部在6月的時候，卻直接利用樣張的方式，教導教唆業者將原產地標示為「...

獨／台新超貪理專A客戶3.3億不認 庭長：未來掌握在自己手上

台新銀行前理財專員周勵宏盜用6名VIP客戶3億3390萬存款來彌補投資虧損，台灣高等法院依銀行法加重特殊背信罪判12年4...

前派出所長助詐團 辯黑錢是資助誘捕

台北市寧夏派出所前所長葉育忻涉勾結台版柬埔寨詐騙案主嫌「藍道」杜承哲，收賄現金兩百萬元、價值一○九萬元泰達幣及二二○萬元...

樂陞坑殺股民 許金龍判10年定讞

樂陞科技前董事長許金龍營造日商百尺竿頭公司收購樂陞假象，併購案破局，坑殺兩萬名投資人；最高法院昨依違反證券交易法判許十年...

涉詐領助理費 基隆議員張秉鈞等5人被起訴

基隆市議員張秉鈞原獲民進黨提名參選立委，因涉入詐領助理補助費案，今年6月被收押至今，黨中央陣前換將。基隆地檢署偵辦3個月...

銀行經理偽造定存單判決撤銷 最高檢：掃掉再審平冤障礙

富商翁茂鍾與司法界交遊重創官箴，銀行經理諸慶恩被控偽造定存單，二審依偽造文書判決有罪，諸犯商業會計法部分不另為無罪諭知，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦