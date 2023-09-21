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樂陞坑殺股民 許金龍判10年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

樂陞科技前董事長許金龍營造日商百尺竿頭公司收購樂陞假象，併購案破局，坑殺兩萬名投資人；最高法院昨依違反證券交易法判許十年徒刑，併科六千萬元罰金，沒收十二億餘元犯罪所得定讞，通知檢方啟動防逃機制。

樂陞股東臨時會決議引進得參與私募的策略性投資人，許金龍二○一三、二○一四年間與樂陞財務長謝東波等合作，讓不符條件的百尺竿頭公司參與應募，董事會被瞞而通過私募案，許取得股份出售牟利。

二○一六年二月，許為讓樂陞股價不墜，與掛名百尺竿頭負責人的日本人樫埜由昭、大陸人王佶共謀，由樫埜由昭對外宣稱出資百分之廿，營造有意收購樂陞假象；投資人誤信收購方是日商而非陸資，大量買股，但王未依協議支付款項，未完成公開收購交割，樂陞股票大跌。

更一審指許擔任上櫃公司董事長，取得私募股票牟利，透過謝等人佯以策略性投資人名義發動私募，取得不少樂陞股票，未據實申報公告，影響金融市場秩序重大；許使投資人誤以為百尺竿頭資力充分，取得價差暴利，並操縱股價、內線交易，嚴重破壞證券投資市場秩序，依證交法判刑十年。最高法院駁回上訴定讞。

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