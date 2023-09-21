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前派出所長助詐團 辯黑錢是資助誘捕

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北市寧夏派出所前所長葉育忻涉勾結台版柬埔寨詐騙案主嫌「藍道」杜承哲，收賄現金兩百萬元、價值一○九萬元泰達幣及二二○萬元賓士車；士林地方法院昨首開庭，葉否認貪汙，稱杜資助派出所辦案等費用，汽車則是硬要送他的生日禮物。

葉育忻羈押四個多月明顯消瘦，他坦承替杜承哲查詢民眾個資、洩漏警政署打詐專案內容及偽造法院交保單，並多次說「深感懊悔」，但否認收賄，稱無對價關係，杜從線民變朋友，他個性不拘小節，且誤認杜改過自新，以為是刑案線索而幫查個資，直到媒體報導才知杜是詐騙集團主嫌。

法官問去年三月至十月是否在派出所收受杜的現金？葉稱，杜與他單獨見面時交付約兩百萬元，他沒記帳，不清楚正確數字，因派出所辦毒品販賣案需龐大現金誘捕，其中一七○萬元是借來「誘捕偵查」，卅萬元是杜贊助派出所團隊照顧及轄區經營，包含員警被刺傷慰問金八萬八千元。

他稱，杜強行送車當生日禮物，他拒絕，後來依杜建議，找飯局認識友人劉姓女子借名登記，今年四月杜落網，他賣車想還錢給杜的家人，因劉稱需錢周轉，他將六十八萬元裝箱宅配給劉，非借名登記報酬。對於虛擬貨幣，法官問葉為何不自己申設虛幣帳號？他稱，杜欲以虛幣贊助派出所，他年輕時信用不良，連信用卡都辦不下來，才找劉當人頭，杜出資一○九萬元，其中卅萬元給劉，七十萬元透過劉轉入他帳戶。

葉頻哽咽、拿下眼鏡擦淚，指首次當所長，因工作結識杜，他出身公教家庭，涉案對家族打擊大，妻子甚至流產，請求法院交保代替羈押，已做好心理準備面對刑責。

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