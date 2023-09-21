涉詐領助理費 基隆議員張秉鈞等5人被起訴

基市議員張秉鈞涉嫌詐領助理補助費案，昨被起訴。本報資料照片 基隆市議員張秉鈞原獲民進黨提名參選立委，因涉入詐領助理補助費案，今年6月被收押至今，黨中央陣前換將。基隆地檢署偵辦3個月，昨偵查終結，認定張和父母張錦煌、陳瓊茹3人涉嫌詐領助理費及春節慰問金共1075萬7984元，依違反貪汙治罪條例等罪嫌，起訴張秉鈞、張錦煌、陳瓊茹，和吳姓、陳姓人頭助理。

張秉鈞3月24日登記參加民進黨基隆市立委初選後，收受游姓男子捐贈的100萬元政治獻金。檢調6月間發動搜索時，在張的房間內查扣到這筆錢，另依涉犯政治獻金法未經許可設立專戶而收受政治獻金罪一併起訴。

檢方5月接獲檢舉，指張錦煌、張秉鈞先後擔任議員期間，涉嫌利用人頭詐領助理補助費。檢調人員6月20日搜索張秉鈞服務處和議會辦公室、張錦煌夫婦住處等地，查扣吳男帳戶提款卡及印鑑章、陳瓊茹手寫記載吳姓、陳姓助理金融帳戶帳號及提款卡密碼，並在張秉鈞房間扣得政治獻金100萬。

檢察官偵訊後，聲押張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹，基隆地院以3人有勾串證人、共犯或滅證及偽造證據之虞，裁准羈押禁見；吳姓、陳姓人頭助理交保。

檢方查出，張錦煌是第16、17、18屆議員，張秉鈞接棒當選第19屆議員，去年連任，為現任議員。張錦煌在陳瓊茹協助下，以吳姓攤商、陳姓親屬當人頭，向議會詐領助理費及春節慰問金共956萬5895元。張秉鈞接任議員後，延續父母作法，以吳當做人頭，續詐領助理費及春節慰問金。