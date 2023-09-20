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傳「台巴液蛋」混進監獄 法務部：從未採購均為國產雞蛋

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導
圖為法務部。記者王聖藜/攝影
圖為法務部。記者王聖藜/攝影

外傳矯正署桃園女子監獄採購「液蛋」供收容人食用，法務部晚間發布新聞表示，經同步調查結果，各矯正機關收容人食用的有殼蛋均為國產雞蛋

法務部今天表示，桃園女子監獄為2023年下半年度收容人副食品聯合採購主辦機關，得標廠商仲毅農產品有限公司的得標品項，規格為洗選蛋(即有殼蛋)，供貨的蛋殼皆有打印溯源編號，透過國產雞蛋溯源平台逐一查詢各批號蛋品，皆為國內畜牧場的國產雞蛋。

法務部說，桃園女監從未採購「液蛋」充作收容人的食材，所以沒有使用台灣蛋及巴西蛋混合做成的「液蛋」。

此外，矯正署也同步調查各矯正機關蛋品採購情形，產地均為國產雞蛋。

法務部指出，矯正署所屬各機關辦理收容人副食品採購，是採分區聯合公開招標，並依政府採購法相關規定辦理，為確保食品安全，採購的食材除符合食品安全衛生管理法外，部分副食品更要 求須具有相關認證，例如蛋品類廠商須提供產銷履歷或畜牧場登記書等來源證明、豬肉須有CAS 標章，並由伙食管理人員會同會計、政風或稽核人員參與查驗。

雞蛋 農業部 法務部 液蛋

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