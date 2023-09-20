買高鐵票放話「旁邊有坐人就殺人」 莽男獲判2月

新北市陳姓男子去年8月間到高鐵桃園站購票時，對售票員提出要坐窗邊，以及旁邊不想有其他乘客等2項要求，為了強調旁邊不可有人，特地撂狠話「若旁邊有坐人，就要殺人」，售票員立刻通報鐵路警察到場處理，桃園地檢署依妨害秩序起訴並聲請簡易判刑，桃園地院審結，依恐嚇公眾罪，處有期徒刑貳月，得易科罰金，本案可上訴。

判決指出，43歲陳姓男子去年8月12日1點35分在高鐵桃園站，跟售票人員購買要到高鐵左營站的車票，在購票同時，陳男提出2項要求，除了表示希望坐靠窗的位子外，且旁邊不能有其他乘客，不料陳男竟出言恐嚇售票人員「若旁邊有坐人，就要殺人」、「我不管，如果旁邊有坐人，我就要殺人」等語。

法院審理時，陳男以「我因為在鶯歌區農會貸款失敗導致心情差，以致當時精神錯亂一時衝動所以胡言亂語」來辯稱，經查陳男警詢時供稱「我要搭車前往左營高鐵站；我拿著車票就直接下月台去搭車等語」，顯見陳於犯案後尚知欲前往目的地在何處，有能力自行購買車票，購票後步行至月台處候車等情，是具有辨識能力及控制能力，不符減刑規定。