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國寶總裁朱國榮變金融要犯 5天未報到信義分局才通報高院

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，又涉中信金併台壽保內線交易，分別被二審判刑8年、16年，案件均上訴最高法院中。法院裁定他每日晚間7點須至台北市信義分局三張犁派出所報到，但朱8日未簽到，分局直到12日深夜11點55分才通知台灣高等法院「人沒來」，朱可能棄5億保證金潛逃，行政疏失引發議論。

朱國榮（原名朱子昭）一審時經台北地方法院裁定應於每日晚間7時至三張犁派出所報到，至今約已7年，今年5月初高院也延長限制出境、出海，但朱在9月7日當天「提早」報到後，8日人就未現身，但離譜的是信義分局直到12日深夜11點55分才通知高院法警室人已5天沒報到。

高院囑託信義分局拘提，13日也緊急通知具保人（朱國榮胞妹）、律師14日要開庭，但14日連朱國榮胞妹也沒現身，僅有律師劉煌基、陳憲裕到庭，並表示連絡不到朱，但已收妥律師酬金。

雖然刑事被告科技設備監控執行辦法2020年9月1日就開始施行，可以電子腳鐐等科技設備監控被告，但國內以墊子腳鐐監控的對象多是性侵犯，金融犯罪者還無案例，經此事件後，重大金融案件被告是否也會被以科技設備監控，預料可能出現。

但外界不解的是，法院裁定朱國榮每天都要到三張犁派出所報到，報到密度高就是要避免被告潛逃，但警方卻可以在5天後才通報法院「人不見了」，有無不臧也引質疑。

高院請警方於21日下午4點前要拘到朱國榮，並定於4點開訊問庭，明天會否被告、具保人、律師全不出席，也引關注。

朱國榮於1990年時以香港珠寶商身分為掩護，在台灣發展不法組織，且和軍方人員有來往，治安單位得知有香港「大圈仔」走私中共軍火，當年11月7日逮捕朱與軍人汪志浩。而朱當時也是中共懸賞100萬元人民幣要捉拿的要犯。

「朱子昭」後來改名朱國榮，做起珠寶生意，銀樓罕有不認識朱國榮的。朱2011年至2013年間利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑殺散戶，一審依證券交易法高買證券罪判15年徒刑，二審認定犯罪所得較一審低且未逾1億元，改判朱8年徒刑，沒收2971萬餘元犯罪所得。

朱與女性友人林桂馨2013至2016年間，用大量人頭帳戶操縱龍邦股價，另涉中信金併台壽保內線交易，一審僅認定朱、林有連續高買犯行判12年4月徒刑，但二審認為兩人製造的相對成交量，占龍邦股票市場成交量比重極重，加重改判朱16年徒刑，沒收1億8000餘萬元犯罪所得。

原是香港「大圈仔」的朱國榮後化身為國寶集團總裁，官司纏身現卻下落不明，台灣高等法院定明天下午4點開訊問庭。圖／聯合報系資料照片
原是香港「大圈仔」的朱國榮後化身為國寶集團總裁，官司纏身現卻下落不明，台灣高等法院定明天下午4點開訊問庭。圖／聯合報系資料照片

朱國榮 律師

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