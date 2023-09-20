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男拒酒測遭罰18萬不繳 宜蘭執行分署查封祖產才繳清

中央社／ 宜蘭縣20日電

宜蘭郭姓男子110年疑酒後騎機車遭警攔查，當場拒絕酒測，遭罰18萬元，但遲遲未繳；直到法務部行政執行署今年4月查封郭男正要改建獲利的祖產房屋後，日前才願意繳清。

法務部行政執行署宜蘭分署今天發布新聞稿表示，郭男於民國110年1月在宜蘭縣羅東鎮疑似酒後騎機車遭警攔查，因郭男擔心酒精濃度超標，當場拒絕酒測，遭罰新台幣18萬元、吊銷駕照，也必須參加道路交通安全講習。不過，郭男逾期未繳，被移送法務部行政執行署宜蘭分署執行。

宜蘭分署表示，經收案後，屢次通知郭男說明財產狀況及清償，郭男都置之不理。執行人員於是在今年4月前往郭男位在礁溪老家查訪，雖仍未找到郭男，但郭男老家現場卻擺起鷹架及施工器材，正在修繕改建與加蓋房間；執行人員一問之下才知道，完工後郭男可繼承1/9所有權。

宜蘭分署指出，執行人員當時除會同相關機關查封這棟建築物，並密切注意完工時間。今年9月初，郭男老家建物修繕完工，已達到可「分家」階段，郭男明白再拖下去，老家持分難逃拍賣下場，於是於9月中旬委託親戚至宜蘭分署，一次繳清全部罰鍰。

宜蘭 法務部 酒測

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