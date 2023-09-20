曳引車輪壓溝蓋被控肇逃遭吊照 一事讓司機獲翻盤機會
台中市謝姓男子在去年8月間駕駛曳引車行經龍井區時，不慎駛入水溝，造成溝蓋掉落水溝內，以及路面毀損，謝被警方認定肇事逃逸，依法告發，監理單位開罰謝3000元、吊照3個月，謝不服打行政訴訟，台中高等行政法院認為，謝男不確定溝蓋與道路毀損是否由他造成，但一審卻以此論罪，因此撤銷原判決，發回更審。
判決指出，謝姓男子在去年8月16日晚間7時許，駕駛曳引車行經龍井區工業路、工業路182巷口處時，將曳引車駛入路旁水溝，造成溝蓋掉落，柏油路面毀損，以及曳引車保桿、水箱毀損，當時謝知道開入水溝恐造成溝蓋、路面毀損，但謝沒有報警，逕自駛離。
警方後續調查發現後，依違反道交條例告發，新竹區監理所依法開罰3000元，吊照3個月、參加交通講習的處分。
謝男不服提出行政訴訟，但遭苗栗地院行政訴訟庭駁回，認定謝男供述，知道有將車輛開入水溝的事實，也知道該行為可能造成公務毀損，但仍因為了趕往台北送貨而逃逸，有肇事逃逸的不確定故意。
謝男再上訴到台中高等行政法院，抗辯水溝蓋與路面到底是因他開入水溝造成，或是原本已有毀損，無法證明，聲請撤銷原判決。
台中高等行政法院認為，謝男在一審時辯稱，「有看到鐵板在水溝內，不知道是否是我弄下去的」，顯然謝男對於車輛駛入水溝後，有無造成車輛以外物品毀損，有所爭執，但一審卻以謝男的不確定用語，逕行認定謝主觀已知道，駛入水溝造成公物毀損，而知道可能肇事，推論謝男有肇事逃逸的不確定故意。
中高行認為，一審判決有論理的謬誤，也有判決不備的違誤，因此撤銷原判決，發回台中高等行政法院地方庭更為審理。
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