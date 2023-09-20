陳致中未申請「外役監」縮刑 明年春節返家希望不大
高雄市前議員陳致中因洗錢、偽證等罪，遭判刑1年2個月定讞，今年5月11日進入高雄第二監獄服刑，2個月後，有獄友直呼陳致中「享特權」，根本是進來度假的公子哥，可望提前申請外役監；對此，高二監副典獄長張漢明澄清，陳尚未提出申請，不在近日公布遴選名單中。
「他根本沒有申請！」張漢明說，近日高二監所公布的第三批「外役監」遴選名單，並無陳致中的名字。至於第四批外役監申請，原本會在10月中公告，但因7月底立法院才三讀修正通過外役監條例部分條文，提高遴選門檻，第四批外役監申請恐因此順延。
而修正條文規定，外役監申請資格，需已執行有期徒刑逾1/3、累犯逾1/2；有悛悔實據且1年內符合陳報假釋法定刑期；在監行狀善良、適於外役作業且無危害公共秩序、社會安全之虞。其中，受刑人須符合有期徒刑執行逾1/3等3種情形，才能參加遴選。
若以陳致中刑期推估，他最晚於明年2月就能申請假釋出監，與刑滿之日差距不大，除非計畫於明年春節前假釋返家，否則，為了縮短刑期申請外役監服刑，對他並無太大的實質效益。
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