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離職監所管理員涉犯「貪污」8萬具保 高二監任職10月

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄第二監獄政風室於去年12月接獲通報，疑收容人向獄方管理人員行賄；前天，橋頭地檢署突擊搜索，漏夜約談6名被告，並提訊3名證人；據所方指出，涉案陳姓前約聘員工12月已離職，曾提供私人金融帳戶給張姓收容人家屬，監所任職約10個月。

高雄第二監獄副典獄長張漢明表示，去年12月政風室即接獲檢舉，所方隨即啟動內部調查，而陳姓約聘監所管理員即因此案而離職。

據悉，張姓收容人為求在監期間生活「舒適便利」，主動向陳男開口行賄，陳男禁不住金錢誘惑，將個人金融帳號告知張男，並由張男家屬匯款入陳男帳戶。

「提供金融帳戶給收容人，就是不對！」張漢明指出，於12月期間，陳男發現帳戶中多了5000元，事後雖主動歸還，但此舉明顯已違法涉犯貪污。

張漢明表示，陳男於今年3月以「職務代理」空缺進入高二監擔任監所管理員，任職僅10個月，於今年12月離職。檢察官考量，被告陳主動將5000元款項匯還家屬，並無羈押必要，諭知被告陳男具保8萬元，至於張男則還監服刑。

高雄第二監獄再傳員工涉嫌貪污案。本報資料照
高雄第二監獄再傳員工涉嫌貪污案。本報資料照

離職 監獄 典獄長

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