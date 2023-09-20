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父子先後擔任5屆基隆市議員 被控詐領千萬助理費、春節慰問金

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市議員張秉鈞原獲民進黨提名參選立委，因涉入詐領助理補助費案，今年6月被收押至今，黨中央陣前換將。基隆地檢署偵辦3個月，今天偵查終結，認定張和父母張錦煌、陳瓊茹涉嫌詐領助理費、春節慰問金共1075萬7984元，依違反貪汙治罪條例等罪嫌，起訴張秉鈞、張錦煌、陳瓊茹和吳姓、陳姓人頭助理。

張秉鈞今年3月24日登記參加民進黨基隆市立委初選後，收受游姓市民捐贈贊助的100萬元政治獻金。檢調6月間發動搜索時，在張的房間內查扣到這筆錢，另依涉犯政治獻金法未經許可設立專戶而收受政治獻金罪一併起訴。

檢方今年5月間接獲檢舉，指張錦煌、張秉鈞先後擔任議員期間，都涉嫌利用人頭詐領助理補助費。檢調人員6月20日搜索張秉鈞服務處和議會辦公室、張錦煌夫婦住處等地，查扣吳男帳戶提款卡及印鑑章、陳瓊茹手寫記載吳姓、陳姓助理金融帳戶帳號及提款卡密碼，並在張秉鈞房間扣得政治獻金100萬元。

檢察官偵訊後，聲押張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹，基隆地院6月21日以張f才3人有勾串證人、共犯或滅證、偽造證據之虞，裁准羈押禁見；吳姓、陳姓人頭助理交保。

檢方查出，張錦煌是第16、17、18屆議員，張秉鈞接棒當選第19屆議員，去年連任，為現任議員。張錦煌在陳瓊茹協助下，以吳姓攤商、陳姓親人為人頭，向議會詐領助理費及春節慰問金共計956萬5895元。張秉鈞接任議員後，延續父母的作法，以吳當做人頭，詐領助理費及春節慰問金共計119萬2089元。

檢方起訴張秉鈞、張錦煌和陳瓊茹，均涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪、洗錢防制法一般洗錢罪、刑法使公務員登載不實罪。

吳姓、陳姓人頭助理配合張家虛列為公費助理，並提供名下金融帳戶存摺、印章及提款卡，供張秉鈞和他的父母使用。檢方起訴2人涉犯貪汙治罪條例幫助利用職務上機會詐取財物罪、洗錢防治法幫助一般洗錢罪及刑法使公務員登載不實罪。

檢方偵辦基隆市議員張秉鈞涉嫌詐領助理補助費案，今依違反貪汙治罪條例、洗錢防制法、政治獻金法罪嫌起訴。聯合報系資料照片
檢方偵辦基隆市議員張秉鈞涉嫌詐領助理補助費案，今依違反貪汙治罪條例、洗錢防制法、政治獻金法罪嫌起訴。聯合報系資料照片

張秉鈞 議員 基隆

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