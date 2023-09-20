張錦煌、張秉鈞先後任基隆市議員 檢認定父子涉貪千萬元起訴

基隆市議員張秉鈞原獲民進黨提名參選立委，但因涉入詐領助理補助費被收押，黨中央陣前換將。基隆地檢署偵辦3個月後，今天偵查終結，認定張和他的父母張錦煌、陳瓊茹涉嫌詐領助理費、春節慰問金合計逾千萬元，依貪汙治罪條例、洗錢防制法起訴3人。吳姓、陳姓人頭助理一併起訴。

檢方今年5月間接獲檢舉，指張錦煌、張秉鈞先後擔任議員，都涉嫌利用人頭詐領助理補助費。檢察官指揮基隆市調查站人員6月20日搜索張秉鈞服務處、議會辦公室及張錦煌夫婦住處、吳姓人頭助理住處等地，查扣吳男帳戶提款卡及印鑑章、陳瓊茹記載吳、陳帳號及提款卡密碼手寫紙條。張秉鈞和父母否認犯案。