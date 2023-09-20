牙醫陪老婆讓小29歲護理師不爽 她當街殺人後抄經文道歉

女護理師曾廉容和大自己29歲已婚牙醫呂俊瑤交往，她不滿呂遲遲未與元配離婚，氣得當街拿刀砍死對方，台北地方法院依殺人罪判曾女15年徒刑。因羈押期將屆，台灣高等法院今開訊問庭，曾女稱擔憂母親的身體狀況，自己身上的傷口也未癒，是否續押待合議庭評議。

家住屏東的曾廉容（28歲）北上讀書，畢業後在呂俊瑤（57歲）經營的牙醫診所擔任護理師，兩人發展不倫戀，租屋同居。曾女認為呂沒有與元配離婚的打算，且呂周末仍回家和妻子、子女團聚，午休時間也會回家用餐，妒火中燒。

曾廉容多次傳訊息施壓呂，或在兩人衝突時拿刀威脅、劃傷呂的手掌和胸口，呂無奈只好收走刀具，但曾女再度買菜刀藏在慣用的背包中。2022年3月1日中午，呂往常從診所回家和妻子用餐，曾女帶著背包在巷口徘徊，呂妻見狀稱「你趕快走」「我要打電話報警」「怎麼長這個樣子」，呂擔心引發衝突，先要求妻子回家。

曾廉容情緒失控，拿菜刀朝呂揮砍16刀，呂大量失血倒地不起，送醫回天乏術。曾女懊悔，也拿刀自殘，警方到場將她送醫急救。

北院審理時，曾廉容稱呂追求自己半年，曾說「妳是我的真愛」，且說會離婚和她在一起、娶她，卻遲遲沒有和元配離婚，甚至動手施暴。經鑑定，曾女案發時沒有因精神疾病而導致行為辨識能力降低，而她和呂同居期間，多有口角、肢體衝突，曾女向來備有刀具防身，又因呂妻言語刺激，加上呂當場維護妻子，觸發平日累積的不滿和憤怒而犯案。北院認為曾女並非預謀殺人，而是因一時衝動而生殺人犯意。

北院指出，曾女是因呂不肯放棄原本的家庭生活，僅想維持同居關係，而對呂感到不諒解，曾女不能捨棄執著，盼片面改變他人生活現狀，成就自己認知的幸福，卻使眾人不幸；曾女僅在審理中道歉或抄寫心得、經文，未見真切反省，應面對國法制裁。

一審判決後，曾廉容和檢察官皆上訴。高院7月28日時以曾女涉刑法殺人罪、家庭暴力防治法家庭暴力罪，犯罪罪嫌重大，且一審判刑15年，若不羈押則難以審判，裁定自8月5日起，延長2月；因羈押期將屆，高院今再開訊問庭。

法官詢問曾女的狀況，她表示母親的身體不好，自己身上也有傷口未癒合；高檢署公訴檢察官建請繼續羈押。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線