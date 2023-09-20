台版柬埔寨主嫌贊助誘捕偵查毒販費 前派出所長消瘦出庭否認貪汙

寧夏派出所前所長葉育忻，與台版柬埔寨詐騙主嫌「藍道」杜承哲當朋友，涉收受新台幣2百萬現金、價值109萬元虛擬貨幣，還收下一輛220萬元中古賓士車生日禮物，涉替杜查民眾個資，還偽造士林地方法院交保單。士林地方法院今審理貪汙罪部分，遭羈押4個多月的葉育忻，明顯消瘦超過10公斤，否認貪汙收賄，杜承哲是線民、朋友，才會借錢當作刑案「誘捕偵查」毒販費用，這些款項是杜贊助派出所辦案、轄區經營費用。

葉育忻今遭羈押到庭，身形明顯消瘦至少10公斤，上衣太大件不合身，他承認洩漏國防以外秘密罪及行使偽造公文書及洗錢罪，但否認貪汙收賄及個資法。

葉辯稱，杜承哲是刑案線民，和他交往1、2年，觀察他先前涉案改過自新獲緩刑或易服勞動等，自己個性不拘小節，因友誼一時不察犯錯，指示同仁使用警務系統查個資，其中包含杜提供的刑案線索，但有2人是杜請託幫忙查詢；直到看新聞得知杜涉詐欺案，甚至牽涉人命，對於可能間接或多或少協助杜「他深感懊悔」

法官問，有無在去年3月到10月間在派出所後門，陸續收受杜承哲給的現金？葉回答，200萬元是杜提出的大概數字，他沒有記帳不清楚金額，這筆錢是「誘捕偵查」的辦案經費，和杜贊助給派出所經營轄區使用。

葉辯稱，約170萬元是寧夏派出所「誘捕偵查」毒品案件，毒販販毒都收現金，急需大量現金，才會向杜借錢辦案，事後都有歸還；剩餘的30萬元的第一筆款項是因為派出所同仁遭精神異常女子刺傷左肺，急需慰問，他才開口向杜借8萬8千元，後續就算他沒有開口，杜支持他的工作，不時贊助派出所團隊照顧及轄區經營。

法官接著問為何收下220萬元的賓士車？「這台車他開沒超過3次」葉回答，杜承哲知道他的生日，強送中古賓士車當生日禮物，他堅決拒絕，但杜則稱找個人登記，他隨時拿回去開。葉心想，日後會還車，因此找來飯局上認識的朋友劉小姐幫忙，看她單純又非公職人員，需往返台北、桃園，且有車位停車等，車商無預警就找劉小姐借名登記。

葉供稱，今年4月報載杜涉台版柬埔寨案落網，才會賣車，想把錢還給杜的家人，但因劉小姐稱急需現金周轉，才會隨手一抓68萬元裝箱，叫LALAMOVE宅配給劉，並非借名登記報酬。

檢方起訴，劉小姐涉依葉的指示，申設MaiCoin虛擬貨幣錢包，收受杜承哲打錢，出金換算新台幣109萬。法官當庭問葉怎麼不自己申請？葉回答，我年輕時信用不良，連信用卡都辦不下來，因劉女非公職，請她幫忙，急需用錢時，請劉女操作手機，出金至實體帳戶，30萬是依劉女請求讓她留用，70多萬則轉入自己帳戶。

今庭末，葉哽咽、拿下眼鏡擦淚，請求法院給予交保機會，他首次擔任派出所所長，因工作結識不知是好友還是歹友的杜承哲，他出身公教家庭，涉案對家族打擊大，妻子流產等，遭羈押4個多月已深刻反省，日前法官解除禁見，許多親友來信、會客鼓勵，他已做好心理準備面對刑事責任。

法官說，對於貪汙罪嫌對價關係答辯，不論是170萬或200萬元，檢方起訴的涉收賄時間與查詢資料時間重疊，葉不能口說無憑，應交代真實案件有哪些。

劉女今否認犯行，僅依葉給的流程表申設虛擬帳號錢包，打幣過程都不曉得，不清楚出金後實體帳戶還留有30多萬元；另宅配收到裝有68萬現金的包裹，則沒有處置無動用。

律師陳士綱同樣否認犯罪，經葉介紹到派出所泡茶，才見到杜承哲本人，杜當場拿出易服勞動服務1千多個小時的執行單，詢問要不要去執行？他回答可以去執行。陳供稱，杜找他替台版柬埔寨詐騙控員幹部呂政儀等人找律師，他共找了3名律師替2、3名被告辯護；虛擬帳戶錢包是他在2021年底投資挖礦而申設的，錢包中虛幣價值約778萬新台幣，則是事務所及他所的律師費，將再陳報律師名字及訴訟案件給法院，自證清白。

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