模擬投票新住民好奇蓋戳印 移民署宣導反賄選

明年1月13日是第16任總統、副總統及第11屆立委選舉投票日，為了讓新住民朋友瞭解國內選舉制度及相關規定，移民署嘉義市服務站與嘉義市選委會及市府政風處舉辦新住民模擬投票及反賄選活動；得知新住民也可以擔任選務人員還有津貼，不少新住民躍躍欲試；在印尼選票用戳洞，台灣蓋戳印，令印尼新住民感到新鮮。

市選委會表示，即日起至10月31日止，年滿18歲且取得身分證的新住民，若有興趣成為選務人員，可向戶籍地選舉委員會或公所洽詢，現場有不少新住民打聽相關問題，得知還有津貼，都很有興趣。市選委會提醒投票日要記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單；同時也要留意，投票日凌晨零點開始不能拉票，以免違反規定受罰。

活動現場安排模擬投票，讓新住民提前感受投票的氛圍，並了解投票運作過程。

新住民也分享各自國家的投票經驗，越南新住民紅青表示，越南投票是帶戶口名簿及投票通知單，部分地區如果因為工作等因素無法親自去投票，可以委託家人代投票。

來自印尼的SRI說，印尼和台灣選舉投票的方式有些不同，台灣是在選票上找出想投給的候選人並蓋戳印，印尼不蓋戳印，而是用戳洞的方式來表達選民的決定。對於蓋戳印她感到新鮮，不過，聽她講印尼是用戳洞也讓大家得知原來還有這樣的投票方式。

嘉義市服務站主任黃艷薰向新住民表示，選舉期間可能會有許多假訊息，務請新住民朋友主動查證，不製造、不轉傳、不隨意相信假訊息，大家共同守護台灣民主。

「一人賄選，眾人承擔」、「拒絕賣票，乾淨選舉」、「勇敢檢舉，絕對保密」、「作伙守護咱的未來」市府政風處廉政志工團隊以自編台語順口溜及「檢舉顧未來」手語歌舞，向新住民宣導切勿將投票權作為換取利益的籌碼，遇有賄選行為時，鼓起勇氣撥打檢舉專線0800-024-099轉4，才能真正達成選賢與能。