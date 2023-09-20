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攝影師台南公園隨機拍路人索費 法官認推銷商品而不罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

潘姓男子今年8月18日遭控在台南公園隨機向路人拍照，追趕並強行索取費用20元，台南警方認他涉違反社會秩序維護法強賣物品行為送辦，台南簡易庭認潘雖有攔路推銷商品，但並不等同強賣商品，勘驗錄影畫面僅58秒，也無追趕或強迫推銷情事而不罰。

潘坦承，當時幫路人拍攝照片，並索取10至100元費用，且向路人陳稱「我花60萬新台幣，包括像是菲律賓跟台灣人，一聽到照片要10、20元，就直接給我跑掉」、「這台相機要10萬，我有沒有虧待你？沒有虧待你吧？」「你要我跪下去，你才願意掏100塊給我嗎？」等語。

然而，潘遭質疑上前索討費用，路人拒絕支付。他辯稱，當時是因已先向路人表明自己是接案全職的攝影師，取得路人同意才拍照，雙方並約定好以10元至100元購買1至5張照片，支持其創作，他也使用專業相機打光燈、構圖，但路人在拍攝完畢後，不滿意照片成效，不願意支付費用，他感覺拍照技術受到羞辱，才會這麼說。

台南簡易庭勘驗市警五分局提供錄影光碟，潘與路人對話全程僅58秒，且無雙方拍照前磋商過程，影片中前50秒潘全程站立不動說話，並無以身體壓迫情事，影片中女聲也僅回答「好，謝謝，不好意思。」，50秒後潘即移動腳步自行離去，並無追趕路人行為。

且綜觀潘所拍攝路人照片，被拍攝者在特定景點、面對鏡頭擺出嘟嘴、微笑等姿勢且表情並無不悅也無遮擋，整體而言，有一定取景及設計且光線明亮等情，足見潘非未經同意拍攝，而職業攝影師有償拍攝照片與常情無違，且收費20元並無高於交易行情。

台南簡易庭認為，該交易過程究有無強賣推銷情形，抑或僅雙方溝通過程有所誤會的民事消費糾紛，令人起疑，實難僅以潘上述言論即率爾認定他有強賣物品行為。

台南簡易庭認潘姓男子雖有攔路推銷商品，但並不等同強賣商品，勘驗錄影畫面僅58秒，也無追趕或強迫推銷情事而不罰。圖／讀者提供
台南簡易庭認潘姓男子雖有攔路推銷商品，但並不等同強賣商品，勘驗錄影畫面僅58秒，也無追趕或強迫推銷情事而不罰。圖／讀者提供

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