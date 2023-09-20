假回收真棄置！強酸重金屬廢油汙染台中圳溝10年

台中市環保局今年3月接獲民眾陳情烏日番仔園圳遭偷倒水肥及廢油水，派員稽查現勘後隨即進行監控，並會同警方布線埋伏，查獲由張姓嫌犯駕駛槽車載運廢切削油至該地點傾倒，現場人贓俱獲。檢方歷經三波偵結一共起訴15人、4間公司，估計不法所得破1億元。

環保局指出，經採樣發現除混有pH值小於2的廢酸外，毒性溶出試驗（TCLP）亦驗出含有超標的銅、鉻、鉛等有害物質，對環境造成汙染危害甚大。該案在台中地檢署檢察官陳宜君指揮保七總隊第三大隊、行政院環境部環境管理署中區環境管理中心及環保局等機關成立專案小組。

環保局說明，專案小組不斷抽絲剝繭循線溯源，今年5月至7月間發動3波搜索行動，查出有多家販賣金屬加工油品公司，為圖一己私利增加油品銷售，竟向客戶宣稱可提供免費回收廢切削油水服務，再非法雇用不肖環保業者，利用夜色掩護駕駛槽車，將所回收含強酸及有害重金屬的廢切削油水排放至番仔園圳排放了10年，影響烏溪水域河川水質與生態環境甚鉅。

環保局表示，日前台中地檢署檢察官陳宜君經指揮專案小組清查違規事證後，將依法起訴被告共15人及4間公司，計算不法所得金額高達1億1000萬餘元，並向台中地方法院聲請羈押禁見涉案公司負責人、會計及張姓環保業者等7名相關涉案人員獲准，對於汙染環境惡劣行徑，將嚴懲不貸。

環保局長陳宏益表示，為杜絕環保犯罪案件，檢警環等機關已組成聯合查緝機制多年，事業單位廢棄物一定要交由合法的清除處理機構清理，呼籲業者勿心存僥倖以身試法，如涉及違反廢棄物清理法行政刑責，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。