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情侶洗染燙新髮型17K 兩手一攤說沒錢...桃園店家氣炸告

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北市一對江姓、廖姓情侶到桃市中壢區的髮廊要求設計新造型，正副店長2名設計師耗費至少4小時進行洗染燙，2人共花了1萬6千多元，待新髮型弄好後，2人卻兩手一攤表示付不出這筆錢，店家氣得頻呼「你們倆真的太誇張了！事先不是有說好了？」雙方僵持不下，店長報警處理，桃園地檢署近日偵結，依詐欺罪將這對情侶提起公訴。

起訴指出，21歲江姓男子與27歲廖姓女子是對姊弟戀，雙雙住在廖女位於新北市淡水區新市五路的住處，今年7月17日下午2點到桃園玩到中壢火車站前著名的中平商圈，2人明知身上並無足夠金錢支付，仍走進連鎖髮廊消費，分別向正副店長的設計師，說明各自要的新髮型後，店家向2人說明價格總計約2萬元。

起訴內容說，江、廖情侶連連表示同意，聲稱設計完畢後會去提款支付消費款，設計師們不疑有他，於是依照2人需求去設計新髮型，詎料，整個設計完成後，2人卻耍賴說沒錢，讓設計師當場傻眼，質問這對情侶「你們倆真的太誇張了！事先不是有說好了？」見2人兩手一攤於是氣得打電話報警。

檢方調查時，髮廊的設計師皆指證，江、廖2人消費了卻不付錢，其中曾姓設計師還說，她多次提醒江、廖這對情侶，依據2人頭髮狀況，費用會高達近2萬元，但2人卻表示「沒問題」，還說頭髮弄好後，會去提款支付設計費，但等弄完頭髮卻又說沒錢。

檢察官認為，江、廖2人所犯為刑法的詐欺得利罪，江男和廖女分別詐得髮廊提供相當於7千元、9350元的髮型設計服務，被告2人犯罪所得請法院依法宣告沒收。

新北市江、廖姓姊弟戀情侶到桃園遊玩，明知沒錢卻裝闊，走進中壢區中平商圈某髮廊洗染燙近2萬元的霸王頭拒付款，桃園地檢署依詐欺得利罪將2人起訴。記者陳恩惠／攝影
新北市江、廖姓姊弟戀情侶到桃園遊玩，明知沒錢卻裝闊，走進中壢區中平商圈某髮廊洗染燙近2萬元的霸王頭拒付款，桃園地檢署依詐欺得利罪將2人起訴。記者陳恩惠／攝影

設計師 情侶 髮廊 詐欺

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