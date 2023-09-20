檢警環聯手破獲非法潤滑油出口 估犯罪所得高達1.1億元

環境部環境管理署日前於「檢警環查緝環保犯罪」平台，透過檢警環（法務部、內政部警政署、環境部）合作，破獲4家不肖業者非法棄置廢切削油，甚至將回收廢油與基礎油混合後，製成不良油品賣給國內廠商或出口至東南亞國家，估算犯罪所得高達1億1000萬餘元，環管處表示，4家業者已涉犯廢清法刑責規定，相關違法者可處1年以上、5年以下徒刑徒刑併科1500萬元以下罰金。

環管署說，本案是偕同台灣台中地方檢察署陳宜君檢察官，指揮內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊，及台中市政府環保局等機關，所組成的專案小組，進行聯合查緝。破獲唯勝科貿公司、萬迪福公司、銓輝油品公司及寬洲油化有限公司等從事金屬加工油品販賣公司。

環管署表示，4家業者未領有廢棄物清除、處理許可執照卻非法回收及處理廢切削油（水），並委託不肖環保業者非法棄置在台中市烏日區東園里番仔園圳，經檢察官偵結後，依違反廢棄物清理法共計起訴違法行為人15人及4法人（公司），估算犯罪所得高達新台幣1億1000萬餘元。本案由檢察官向台灣台中地方法院聲請將上述公司負責人、會計及張姓環保業者等7名相關涉案人員羈押禁見獲准。

環管署中區環境管理中心主任葉廼群表示，本案犯罪所得中，約有300多萬是作為逃漏清除整理的費用，其餘約1億元是將回收廢油與基礎油以特定比率混合後，製成不良油品賣給國內廠商或出口至東南亞國家；葉廼群說，業者出口至東南亞國家的不良油為機械用潤滑油，以印尼為主要出口國，出口時間長達5年，嚴重影響合法廠商權益及危害國家國際形象。

環管署表示，上述業者非法清除、處理廢切削油（水）並棄置及放流於圳溝，涉犯廢棄物清理法第46條第4款刑責規定，相關違法行為人，可處1年以上、5年以下徒刑併科新台幣1500萬元以下罰金。

環管署說，為杜絕環保犯罪案件，檢警環等機關早已建立「檢警環查緝環保犯罪」平台聯合查緝環保犯罪，呼籲事業應委託合法廢棄物清除、處理機構進行廢棄物清除及處理，勿心存僥倖以身試法，否則一經查獲須負起廢棄物連帶清理及環境改善責任；此外，環管署也將透過智慧勾稽、科技執法，加強查緝非法清除、處理事業，以遏止不法。