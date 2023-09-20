滿桌菜餐敘「僅供拍照」 士官與秘書詐領台南後指部補助費

台南市後備指揮部上士李姓動員士與東區輔導中心簡姓秘書，3年前辦理組長會報、人才招募等會議及餐敘，虛報餐費訛詐後指部補助款共4萬多元，作為該中心經費而遭廉政署究辦，兩人坦承犯行，簡並繳回犯罪所得，李犯利用職務機會詐取財物罪處1年2月，褫奪公權3年，緩刑3年。

另簡犯利用職務機會詐取財物罪處1年，褫奪公權3年；又犯詐欺取財罪處3月，又犯行使偽造私文書罪處4月，又犯詐欺取財罪處3月，得易科罰金部分應執行6月，緩刑3年。

李供稱，負責東區輔導中心各項事務期間，因為要與輔導中心保持良好互動關係，我們在推動業務時，有時候是需要一些錢的，「我知道這樣是不對的，但想說錢不是進個人口袋」。

簡辯稱，東區輔導中心經費短絀，為避免自己、輔導中心主任、副主任等人需自掏腰包墊支其開銷，才會以虛報餐費訛詐後指部補助款方式，用以充盈輔導中心經費。案發後，他也將犯罪所得4萬6千多元繳回。

判決指出，東區輔導中心2020年6月辦理第二次人才招募研討會及全民國防宣教會議餐敘，需向台南市後指部申請補助餐費，經調查統計出席人數為51人，簡與李商議請款金額，敘明「預訂7桌，每桌定價7000元整，合計新台幣4萬9000元整」等，向後指部申請餐費，並匡列預算金額4萬9000元。

簡向餐廳業務經理預訂僅5000元桌菜，會議當天實際出席人數僅47位，在餐廳2樓包廂席開5桌，李、簡隨機要求不知情出席餐敘人員，先坐另外2張空桌，再指示經理上菜，待人員、餐點設置完畢，李拍攝該2張空桌佯裝用餐照片，營造當日合計消費共7桌假象，眾人在拍攝後，再返回包廂內用餐。

另因簽到人數不足，無法核銷7桌餐費，兩人分別在簽到冊上偽造他人簽名，以虛增用餐人數至65名。簡結帳時，要求經理配合開立不實統一發票。而當天餐費僅2萬6900元，經李核銷餐費入帳，經理再提領差額2萬2100元，通知簡領取。

此外，檢方追出，簡辦理組長會議及人才招募會議等3次餐敘，先後後指部不知情3名承辦人申請補助餐費，以相同手法以少報多方式，仍向3家餐廳會計及經理配合開立不實發票，共計詐領2萬4千多元。且會議餐敘出席人數不足，簡再次在會議簽到冊上偽造簽名，以虛增人數。

台南地院認李、簡2人犯後坦認全案犯罪事實經過，簡於案發後繳交全部犯罪所得，堪認2人因一時失慮致罹刑章，已切勵自省深感悔悟，酌減其刑外，也給予緩刑機會。