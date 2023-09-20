玉里醫院醫師涉改造槍枝 院方：司法單位調查中

衛福部玉里醫院邵姓醫師疑從網路購買改造槍零件，被員工爆料「私藏槍械、曾在醫院內開槍」；院方表示，邵姓員工涉違反槍砲彈藥刀械管制條例，全案已由司法單位調查。

玉里醫院邵姓醫師涉嫌在醫院個人宿舍房間內改造槍枝，警方8月29日到邵姓醫師辦公室、住處與車輛搜索，查扣一把改造手槍、鑽孔機、切割器等改槍工具。

衛生福利部玉里醫院今天發布聲明稿表示，8月29日事發當日，檢調單位至邵姓員工宿舍搜索並查扣相關物證；經查並未有在醫院內開槍射擊情事，院方配合完成司法調查相關程序，目前全案已交由司法單位調查，嚴守偵查不公開原則，請各界體察理解。

衛福部玉里醫院指出，本案雖為個人行為，事發當日不僅配合檢調人員查扣相關事證，隨即由院長召集相關主管，緊急應變處理，並請邵員於3日內將原寢室整理完畢。因目前司法仍在調查中，應以無罪推論，但邵員違反醫院宿舍管理規定，已移請考績委員會依規定辦理，並於9月7日完成行政懲處。

玉里醫院表示，目前醫療業務如常運作，病人權益不受影響，請社會大眾及家屬安心，院方將靜候司法判決。