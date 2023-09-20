特別費圖利妻子公司 海巡署測考中心前主任10萬交保

海巡署教育訓練測考中心前主任石大誠，2020年間，利用自身首長特別費採購慰勞下屬用的健康鞋墊、防水包等禮品，遭檢舉涉嫌未利益迴避，向實際由妻子朱梅菲經營的企業社採購，金額共14000餘元。台北地檢署昨依涉犯貪汙治罪條例圖利等罪，指揮廉政署約談石、朱夫婦及企業社陳姓人頭負責人，訊後各以10萬及5萬交保，陳男則請回。

由於海巡署由文官及軍、警共同組成，依配置測考中心主任配置由簡任11職等文官、3線1星警監或少將擔任。全案是海巡署政風室接獲檢舉後，主動清查並報請廉政署調查偵辦，出身陸軍的石大誠經檢舉遭政風查獲後，目前已調離非主管職靜候調查。

據了解，因測考中心主任屬海巡署一級主管，享有首長特別費，可自行購買禮品、紀念品或請客吃飯犒賞下屬，石男卻在2020年間，多次向妻子開設的公司採購衣物等生活用品，未利益迴避，因此遭人檢舉涉嫌圖利。