台中破獲大型竊電案 明法拍高達658台挖礦機、配電箱

台中地檢署日前破獲一起大型竊電案，查扣虛擬幣挖礦機一共高達658台，全案偵查中經嫌疑人同意將變價，中檢並囑託行政執行署台中分署明天法拍，這也是台中分署首次要拍賣挖礦機，且因數量龐大需分成6標分次拍定。

台中分署指出，這次法拍因礦機、電器設備龐大，因此分成拆分成六標依序拍賣，9月21日早上10點至11點20分將於「台中市大里區好來二街20號」開放閱覽設備，同日下午2點30分至3點開放競買登記，3點起在台中分署以公開競價拍賣。

台中分署也說，這次動產法拍定有底價，以現場出價最高、超過底價拍定，並於9月22日早上10點起於台中市大里區好來二街20號點交，因場地小、停車不易，預計由承辦人排定時間分批點交。

根據台中分署公告，這次拍賣的第一標、第二標均為虛擬貨幣礦機，總共數量多達658台，分署事先透過第三方鑑定發現，該批礦機為2017年至2018年製造，且「現階段算力不足」，功能性請競標人自行查明注意。

另第三標至第六標物件，則包含電路控制電箱、大型配電箱、電纜線及竊電工具，數台筆電、網路攝影機及網路設備等。