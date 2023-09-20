聽新聞
test
0:00 / 0:00

國寶總裁傳逃亡 5億交保金恐沒收

聯合報／ 記者王宏舜李奕昕／台北報導

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，又涉中信金併台壽保內線交易，分別判刑八年、十六年，案件均上訴中；朱自五月初延長限制出境、出海，但他本月八日起就未到派出所報到，外傳已逃亡。高院明開訊問庭，並已發出拘票，朱若未到可能通緝

有媒體報導朱搭遊艇偷渡菲律賓，刑事局昨表示，朱沒有出境紀錄，目前無法證實已離境，與台北市警察局組專案小組追查中。

朱國榮二○一一年至二○一三年間利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，拉抬股價再倒貨給國寶人壽，坑殺散戶，一審判十五年徒刑，二審改判八年徒刑，沒收二九七一萬餘元犯罪所得。

朱與女性友人林桂馨二○一三至二○一六年間，用大量人頭帳戶操縱龍邦股價，另涉中信金併台壽保內線交易，一審判十二年四月徒刑，二審認為兩人製造相對成交量占龍邦股票市場成交量比重極重，改判十六年徒刑，沒收一億八千餘萬元犯罪所得。

朱國榮八日起未按時至派出所報到，高院十四日開庭傳喚朱說明，卻僅有律師到庭，律師稱不知朱下落、無法聯繫。若朱被通緝，五億元交保金將沒收。

刑事局國際科長李泱輯說，台灣與各國警政、司法交流程度不一，各國對外國人入境也有不同規範，若犯嫌跑到緬甸、柬埔寨，查緝相對困難，但警方不會放棄，持續透過國外情報網追查。

朱國榮 通緝 國寶

延伸閱讀

刑事局攜手微風「我們的英雄」月曆 警察英姿寫真義賣

國寶總裁朱國榮涉內線交易 搭遊艇潛逃菲律賓？刑事局說話了

「有錢總裁」落跑為何不用電子腳鐐？ 高院：朱國榮是金融犯

太帥了不知道該看誰！新田真劍佑這張「佐藤健的合照」封神　私下根本是國寶男神收割機

相關新聞

爆料不實 周玉蔻不認罪 張淑娟求償2千萬

媒體人周玉蔻、蔡玉真去年選舉期間爆料，指前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴不軌，被依加重誹謗、個資法起訴；台...

台版柬埔寨案「想陪小孩」獲交保 棄屍男落跑

台版柬埔寨求職詐騙囚虐三死，負責棄屍的潘依凡開庭時淚灑法庭，拿小孩當藉口想重回家庭，今年三月獲裁定交保；未料潘獲釋後另涉...

國寶總裁傳逃亡 5億交保金恐沒收

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，又涉中信金併台壽保內線交易，分別判刑八年、十六年，案件均上訴中；朱自五...

「華爾街天后」行走江湖…沒證照卻教操盤美股 吸金逾2千萬元

號稱「華爾街天后」的陳莉婷未取得金融證照，卻開班授課操盤美股，台北地方法院認為她因此賺取2千多萬元，依期貨交易法非法經營...

新北前副議長涉詐領百萬助理費遭押 法院認抗告無理駁回確定

民進黨籍新北市前副議長陳文治涉向拆除大隊關說，被依圖利罪起訴，又傳他擔任廿餘年議員期間利用人頭詐領助理費上百萬，新北地檢...

嘉義殺害尊親屬案…避免家屬二度傷害 法院裁定不行國民參與審判

嘉義縣竹崎鄉盧姓女子疑不堪長期照顧失智老父壓力，今年6月間涉嫌悶死父親，被檢方依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，此案雖適用國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦