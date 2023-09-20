國寶總裁傳逃亡 5億交保金恐沒收

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，又涉中信金併台壽保內線交易，分別判刑八年、十六年，案件均上訴中；朱自五月初延長限制出境、出海，但他本月八日起就未到派出所報到，外傳已逃亡。高院明開訊問庭，並已發出拘票，朱若未到可能通緝。

有媒體報導朱搭遊艇偷渡菲律賓，刑事局昨表示，朱沒有出境紀錄，目前無法證實已離境，與台北市警察局組專案小組追查中。

朱國榮二○一一年至二○一三年間利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，拉抬股價再倒貨給國寶人壽，坑殺散戶，一審判十五年徒刑，二審改判八年徒刑，沒收二九七一萬餘元犯罪所得。

朱與女性友人林桂馨二○一三至二○一六年間，用大量人頭帳戶操縱龍邦股價，另涉中信金併台壽保內線交易，一審判十二年四月徒刑，二審認為兩人製造相對成交量占龍邦股票市場成交量比重極重，改判十六年徒刑，沒收一億八千餘萬元犯罪所得。

朱國榮八日起未按時至派出所報到，高院十四日開庭傳喚朱說明，卻僅有律師到庭，律師稱不知朱下落、無法聯繫。若朱被通緝，五億元交保金將沒收。

刑事局國際科長李泱輯說，台灣與各國警政、司法交流程度不一，各國對外國人入境也有不同規範，若犯嫌跑到緬甸、柬埔寨，查緝相對困難，但警方不會放棄，持續透過國外情報網追查。