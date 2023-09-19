「華爾街天后」行走江湖…沒證照卻教操盤美股 吸金逾2千萬元

號稱「華爾街天后」的陳莉婷未取得金融證照，卻開班授課操盤美股，台北地方法院認為她因此賺取2千多萬元，依期貨交易法非法經營期貨顧問事業罪判3年徒刑，併科罰金200萬元，沒收1877萬元。台灣高等法院考量陳女認罪且賠償部分被害人417萬元，今改處1年徒刑，緩刑4年，支付公庫150萬元；未扣案的1589萬犯罪所得沒收。

陳莉婷為達利國際顧問公司負責人，2016年1月間起，在達利公司舉辦課程，指導學員如何使用國外看盤軟體「Pro realtime」，再以電子郵件方式寄送商品特定時點適宜買賣的買賣轉折價位、未來趨勢研判功能的指標給學員，經營證券投資顧問及期貨顧問業務牟利。經計算，陳女共計收取2007萬3852元的報酬。

本案有卅餘名學員對陳莉婷提告，北院審理時，陳女一度認罪、想與部分學員調解，事後卻又跳票，2021年3月陳女開庭時又翻供、不認罪，還辯稱她的課程大部分只是介紹金融知識而已，不構成犯罪。

在一審宣判後，陳莉婷上訴。高院認為陳女對犯罪事實坦承不諱，她犯的是證券投資信託及顧問法第118條、第107條第1款「非法經營證券投資顧問業務罪」、期貨交易法第112條第5項第5款的「非法經營期貨顧問事業罪」。

高院審理時，陳女雖爭執應沒收、追徵的金額，但已認罪，且與部分學員達成和解、賠償，量刑基礎與沒收已改變，因此撤銷改判。

審酌陳莉婷以開課、提供分析軟體等方式經營證券投資顧問業務及期貨顧問事業，學員人數眾多，犯罪損害不輕，二審時賠償了417萬8418元，高院認為她經過這次教訓後應知警惕，因此宣告緩刑。但陳女若未依期履行緩刑宣告所定的負擔，檢察官可向法院聲請撤銷緩刑。