嘉義殺害尊親屬案…避免家屬二度傷害 法院裁定不行國民參與審判
嘉義縣竹崎鄉盧姓女子疑不堪長期照顧失智老父壓力，今年6月間涉嫌悶死父親，被檢方依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，此案雖適用國民法官法，嘉義地院也完成分案，但盧女及辯護律師聲請依通常訴訟程序審理；法院考量被告已坦承犯行，審判期間可能造成家屬二度傷害，裁定不行國民法官法。檢方表示，收到裁定書後再決定是否提抗告。
盧女及辯護人共同依據國民法官法聲請裁定不行國民參與審判，聲請理由為盧女已坦承犯罪，她和家屬都希望由法官依據通常訴訟程序審理，避免因適用國民參與審判制度，受到社會關注，造成家人的二度傷害。
法院審酌，檢辯雙方對於犯罪事實、罪名、法條及量刑等沒有爭議，法律對立雙方是甚為緊密的骨肉至親。本案親誼關係的特殊性，被害人家屬就被告科刑範圍的意見至關重要。參酌本案情節，確已合於國民法官法「不行國民參與審判為適當」的情形，不需借重國民生活經驗、憑藉國民正當法律情感，進行國民參與審判程序。
又涉及長照議題，如要藉由本案瞭解長照家庭的困境，必須探究被害人家屬家庭隱私生活，這與性侵害案件被害人不想將被害情節任由社會大眾檢視以免受到二度傷害的境況，實有過之而無不及
考量被告的精神病況，避免因國民參與審判程序，眾多媒體、民眾旁聽的檢視壓力導致病況失控，本案行國民參與審判程序所欲達成的公益，還不及對於被害人家屬、被告所承受傷痛、家庭私密生活等私益的保護，因此准予不行國民參與審判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言