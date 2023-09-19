快訊

梁靜茹巡演開唱怎麼了？ 網看現場影片震驚：太慘

嘉義殺害尊親屬案…避免家屬二度傷害 法院裁定不行國民參與審判

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣竹崎鄉盧姓女子疑不堪長期照顧失智老父壓力，今年6月間涉嫌悶死父親，被檢方依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，此案雖適用國民法官法，嘉義地院也完成分案，但盧女及辯護律師聲請依通常訴訟程序審理；法院考量被告已坦承犯行，審判期間可能造成家屬二度傷害，裁定不行國民法官法。檢方表示，收到裁定書後再決定是否提抗告。

盧女及辯護人共同依據國民法官法聲請裁定不行國民參與審判，聲請理由為盧女已坦承犯罪，她和家屬都希望由法官依據通常訴訟程序審理，避免因適用國民參與審判制度，受到社會關注，造成家人的二度傷害。

法院審酌，檢辯雙方對於犯罪事實、罪名、法條及量刑等沒有爭議，法律對立雙方是甚為緊密的骨肉至親。本案親誼關係的特殊性，被害人家屬就被告科刑範圍的意見至關重要。參酌本案情節，確已合於國民法官法「不行國民參與審判為適當」的情形，不需借重國民生活經驗、憑藉國民正當法律情感，進行國民參與審判程序。

又涉及長照議題，如要藉由本案瞭解長照家庭的困境，必須探究被害人家屬家庭隱私生活，這與性侵害案件被害人不想將被害情節任由社會大眾檢視以免受到二度傷害的境況，實有過之而無不及

考量被告的精神病況，避免因國民參與審判程序，眾多媒體、民眾旁聽的檢視壓力導致病況失控，本案行國民參與審判程序所欲達成的公益，還不及對於被害人家屬、被告所承受傷痛、家庭私密生活等私益的保護，因此准予不行國民參與審判。

盧姓女子6月間疑不堪長期照顧失智老父壓力，涉嫌悶死父親，該案適用國民法官法，法院擔心造成家屬二度傷害，裁定不行國民參與審判。圖／本報資料照片
盧姓女子6月間疑不堪長期照顧失智老父壓力，涉嫌悶死父親，該案適用國民法官法，法院擔心造成家屬二度傷害，裁定不行國民參與審判。圖／本報資料照片

國民法官 嘉義 長照

延伸閱讀

玩AR走讀嘉義城市之美 「嘉義美街圖鑑」10月登場

許宗力「散沙說」惹議 嘉義地院前院長：培訓律師、提高辯護酬金

台南抽選9千名備選國民法官 滿23歲設籍4個月均符資格

基隆酒駕撞死孝子國民法官重判9年 未上訴全國首宗定讞

相關新聞

嘉義殺害尊親屬案…避免家屬二度傷害 法院裁定不行國民參與審判

嘉義縣竹崎鄉盧姓女子疑不堪長期照顧失智老父壓力，今年6月間涉嫌悶死父親，被檢方依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，此案雖適用國...

高雄女遇搶匪尾隨…機車熄火發不動 男子搶皮包棄車2小時被捕

高雄溫姓男子昨天見梁姓女子背皮包獨行，竟起歹念，尾隨梁女到住處前，涉嫌搶奪皮包。梁女吃驚，緊拉皮包大聲呼救，引起樓上丈夫...

知本溫泉套房拍賣又來了！ 最後2間減價第4次法拍

台東知本温泉套房今年拍賣35間，經熱烈搶標，目前僅剩2間，皆是建物面積或土地持分較大的建物。台東縣稅務局表示，經3次減價...

正新輪胎創辦人遭盜墓…司機勒贖6000萬被逮 二審判決結果出爐

正新輪胎創辦人羅結4年前離世，家屬將他葬在家族墓園內，未料羅的凃姓前司機認為有利可圖，找來張姓、林姓男子等人盜墓取出骨灰...

採購親友公司禮品涉圖利 海巡署測考中心前主任遭約談

海巡署教育訓練測考中心石姓前主任，2020年間利用首長特別費採購慰勞下屬用的生活用品，遭檢舉未利益迴避，向自身親友開設的...

電玩小偷假裝客人看商品！偷走電玩卡帶機台20餘次 慣竊遭羈押禁見

許姓男子今年上半年間涉嫌偷竊電玩店的卡帶及機台，犯行次數達20餘次，遭店家報警處理，台北地檢署檢察官偵結轄區內的案件，依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦