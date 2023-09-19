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正新輪胎創辦人遭盜墓…司機勒贖6000萬被逮 二審判決結果出爐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

正新輪胎創辦人羅結4年前離世，家屬將他葬在家族墓園內，未料羅的凃姓前司機認為有利可圖，找來張姓、林姓男子等人盜墓取出骨灰罈，還向家屬勒索6000萬元，警方循線抓人，二審今駁回上訴，其中林判刑7月確定，凃、張則維持3年8月，仍可上訴。

判決指出，凃姓男子（48歲）是正新輪胎創辦人羅結的司機，在正新工作18年，3年前因被廠商檢舉，公司認定凃有違反員工忠實義務與工作規則，凃因而自請離職，離職後經營小吃攤，但因有270萬元的債務，在今年2月初，萌生盜墓的不法犯意。

今年2月8日，凃男找來張姓友人（47歲）開車前往羅結下葬的家族墓園內，輪流以油壓剪破壞墓園鐵窗後，再以拔釘器撬開鐵窗，攀爬進入墳墓內，找出羅結骨灰罈位置，破壞水泥牆面，盜取羅結骨灰罈。

二人得手骨灰罈後先由凃男保管，放置在轎車後車廂內，凃男另外把羅結次子羅才仁及其配偶的電話給張，另外交付3000元讓張購買手機、電話卡，以向羅才仁夫妻恐嚇取財。

張男返回員林市租屋處後，正巧林姓友人（20歲）到訪，林聽聞張欲恐嚇羅才仁夫妻，因也缺錢花用，所以也加入此次計畫，林隨後在張指示下，分別在今年2月9日、10日，以手機致電給羅才仁妻子，恐嚇「我有你爸的東西，我要向你求財3000萬，不然我就毀掉你爸爸的東西或向報社公開」。

張男在同年月13日，又以手機傳送骨灰罈相片，再傳訊「我們只求財這個東西一定歸還」、「6000萬三點之前準備好」、「如果不理我就丟糞池」等語。

羅才仁夫妻報案後，警方循線在同年月15日、17日拘提凃男等3人到案。

一審認定凃、張二人發掘亡者墳墓，盜取骨灰，違反社會良俗甚鉅，林男僅因缺錢即加入恐嚇取財犯行，三人惡行重大，但審酌三人都已承認犯行，尚有悔悟之心，依發掘墳墓而盜取火葬之遺灰罪，判凃、張3年8月徒刑，另依恐嚇取財未遂罪，判林7月徒刑。

全案上訴台中高分院後，今天宣判，仍維持一審認定，駁回上訴，其中林男部分，判刑確定，凃、張仍可上訴最高法院。

羅結創辦正新輪胎，享譽國際，身價高達902億元，也是台灣的富豪，羅結與妻子遺產稅約有26億元，挹注彰化縣大村鄉，貢獻地方建設與鄉民。

彰化縣知名正新輪胎創辦人羅結的骨灰罈，今年2月被前司機凃男等人盜取，還向羅家屬勒贖6000萬元，凃將骨灰罈藏在轎車後車廂。圖／民眾提供
彰化縣知名正新輪胎創辦人羅結的骨灰罈，今年2月被前司機凃男等人盜取，還向羅家屬勒贖6000萬元，凃將骨灰罈藏在轎車後車廂。圖／民眾提供

恐嚇 離職

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