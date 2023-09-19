採購親友公司禮品涉圖利 海巡署測考中心前主任遭約談

海巡署教育訓練測考中心石姓前主任，2020年間利用首長特別費採購慰勞下屬用的生活用品，遭檢舉未利益迴避，向自身親友開設的公司採購，金額達數萬元。台北地檢署今指揮廉政署北調組約談石男及其親友共3人，搜索相關處所10處，全案依涉犯貪汙治罪條例違背法令以首長特別費名義採購物品圖利罪嫌偵辦中。

全案是海巡署政風室接獲檢舉後，主動清查並報請廉政署調查偵辦，該名主任經檢舉遭政風查獲後，目前已調離非主管職靜候調查。

據了解，因測考中心主任屬海巡署一級主管，享有首長特別費，可自行購買禮品、紀念品或請客吃飯犒賞下屬，石男被檢舉在2020年間，多次向自身親友開設的公司採購衣物等生活用品，未進行利益迴避，涉圖利親友公司，採購金額達數萬元。