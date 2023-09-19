電玩小偷假裝客人看商品！偷走電玩卡帶機台20餘次 慣竊遭羈押禁見

許姓男子今年上半年間涉嫌偷竊電玩店的卡帶及機台，犯行次數達20餘次，遭店家報警處理，台北地檢署檢察官偵結轄區內的案件，依涉犯竊盜罪起訴許。由於受害商家分布全台數個縣市，許日前已遭羈押禁見。

據了解，目前許已有20餘件類似的竊盜案件在身，他經常到全台各地電玩店偷走時下熱門的遊戲卡帶或機台，再於網路盜賣或轉賣給其他電玩店家。

檢察官指出，許曾涉嫌將在車站地下街偷來的電玩商品，再賣給其他店家，依據監視器拍攝畫面，許佯裝與店員討論商品，趁店員轉身拿東西時，將檯面上的商品放入包內，事後不會馬上離去，繼續與店員對談。許在北檢轄區內的案件已偵結，許竊盜案件多、地點分布數個縣市，日前已遭羈押禁見。