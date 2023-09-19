賣上億不動產還債逃稅 高雄男欠7千萬遭管收

中央社／ 高雄19日電

高雄市陳姓男子為償還鉅額賭債，出售母親名下上億元不動產，還清債務後，更以自己名義添購不動產。為規避稅金不惜離婚，不只名下600萬元保單被強制終止，也被管收3個月。

法務部行政執行署高雄分署指出，陳男將出賣母親土地的價金匯到自己帳戶，此舉已符合遺產與贈與稅法規範的贈與行為。財政部高雄國稅局查核後，除要求陳男補課贈與稅新台幣4363萬餘元外，還因他未自行申報開出2800萬元罰單。

陳男未在期限內繳納7100多萬元，被移送高雄分署強制執行。承辦執行官調查其財產發現，陳男名下有5張保險契約。主任行政執行官童永全說，依去年12月9日最高法院民事大法庭的統一見解，於必要範圍內，保單價值準備金可以強制終止扣押。

高雄分署新聞稿指出，經高雄分署發文強制終止陳男5張保險契約，共扣得保單價值準備金660萬元。承辦執行官另外發現，陳男知道自己有納稅義務時，立刻將剩餘的資金購買不動產登記於妻子名下，後來兩人又離婚，藉以規避執行。

高雄分署指出，這些隱匿財產行為符合行政執行法第17條管收要件，執行官向高雄地方法院聲請管收3個月獲准。目前已成功追回2800萬餘元，剩餘款項仍會持續追查。

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