「想陪小孩」淚灑法庭獲7萬交保 台版柬埔寨棄屍組未出庭遭通緝

台版柬埔寨求職詐騙囚虐3死棄屍案，傅榆藺等29人第一波遭起訴，今年3月法院裁定負責棄屍的成員交保，其中潘依凡甚至淚灑法庭，請求法院讓他交保陪伴8歲小孩，不料，潘在8月無正當理由不到庭，且傳拘無著，法院沒入7萬元交保金，今日發布通緝。

士林地方法院審理台版柬埔寨求職詐騙囚虐3死棄屍案，第一波遭起訴的29人，已辯論終結，今年11月22日宣判。本案在押計24人，包含士林羈押23人，台中地院羈押１人，交保則有5人分別為「棄屍組」邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡4人交保，及負責介紹人頭帳戶給詐團的19歲曾忠義。

潘依凡今年2月出庭時承認犯罪，因蔡智帆問他要不要賺錢，工作是「開車去丟東西」直到他抵達桃園據點，進屋發現關了很多人，他嚇傻站在旁邊，看到1具包好的屍體、另一具林男遺體躺在地上；他不知道搬運屍體的工作人員還有未成年人，現場很多人，他只有開車載屍體，沒有幫忙搬下樓。

羈押台北看守所的潘依凡一度淚灑法庭，哽咽哭著說，「小朋友開學了...」8歲小孩目前是弟弟照顧，他父母雙亡又離婚。法官當庭開導潘，羈押時日可以折抵刑期，犯罪本來就會有一段時間沒辦法照顧小孩。潘則請求法院讓他交保，希望早日回家照顧8歲小孩。

全案潘依凡未出庭，且傳拘無著，法院今天發布通緝。士院日前裁定指出，潘依凡經法院裁定交保7萬元，保證人拿出現金保證後，日前已釋放潘男，但今年8月23日法院開庭審理，潘依凡無正當理由未到庭，傳拘無著，具保人經合法通知也未偕同潘依凡到庭，因此沒入7萬元保證金。