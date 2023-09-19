周玉蔻、蔡玉真涉誹謗案開庭 張淑娟盼法官重判

周玉蔻、蔡玉真涉誹謗前中國小姐張淑娟案下午開庭，周玉蔻 全程不發一語、不受訪。前中國小姐張淑娟則是呼籲法官重判周玉蔻、蔡玉真兩人。

去年九合一公職大選期間，周玉蔻緊咬當時代表國民黨角逐台北市長的蔣萬安身世，質疑蔣萬安不是故總統蔣經國的孫子、不該藉此身分騙票，周去年9月22日更在電視節目公開指稱，蔣父蔣孝嚴1999年鬧出「晶華緋聞案」，女主角就是張淑娟，周煞有介事說飯店經理確認當年訂房的人是張淑娟，還有資深媒體人看過飯店走廊監視畫面出現張淑娟。

前中國小姐張淑娟不滿遭政論節目主持人周玉蔻指稱為國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的外遇對象，去年9月26日親赴北檢提告周玉蔻涉嫌加重誹謗罪，捍衛自己清白，否認與蔣孝嚴「滾床」，並泣訴周玉蔻不該用媒體人身分霸凌弱勢，道歉是不夠的，一定會告到底。