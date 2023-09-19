快訊

勞保就算繳了一輩子！ 「 這三種人」退休也領不到老年給付

專家指巴西蛋9月27日過期！再加農業部「嚴重失誤」恐銷毀逾8千萬顆

「標準空前嚴格」國軍特戰化？ 立委爆超硬體訓內容

周玉蔻、蔡玉真涉誹謗案開庭 張淑娟盼法官重判

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導

周玉蔻、蔡玉真涉誹謗前中國小姐張淑娟案下午開庭，周玉蔻 全程不發一語、不受訪。前中國小姐張淑娟則是呼籲法官重判周玉蔻、蔡玉真兩人。

去年九合一公職大選期間，周玉蔻緊咬當時代表國民黨角逐台北市長的蔣萬安身世，質疑蔣萬安不是故總統蔣經國的孫子、不該藉此身分騙票，周去年9月22日更在電視節目公開指稱，蔣父蔣孝嚴1999年鬧出「晶華緋聞案」，女主角就是張淑娟，周煞有介事說飯店經理確認當年訂房的人是張淑娟，還有資深媒體人看過飯店走廊監視畫面出現張淑娟。

前中國小姐張淑娟不滿遭政論節目主持人周玉蔻指稱為國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的外遇對象，去年9月26日親赴北檢提告周玉蔻涉嫌加重誹謗罪，捍衛自己清白，否認與蔣孝嚴「滾床」，並泣訴周玉蔻不該用媒體人身分霸凌弱勢，道歉是不夠的，一定會告到底。

周玉蔻、蔡玉真誹謗前中國小姐張淑娟案下午開庭。前中國小姐張淑娟（圖）呼籲法官重判周玉蔻、蔡玉真兩人。記者蘇健忠／攝影
周玉蔻、蔡玉真誹謗前中國小姐張淑娟案下午開庭。前中國小姐張淑娟（圖）呼籲法官重判周玉蔻、蔡玉真兩人。記者蘇健忠／攝影
周玉蔻、蔡玉真誹謗前中國小姐張淑娟案下午開庭，周玉蔻（圖）全程不發一語、不受訪。記者蘇健忠／攝影
周玉蔻、蔡玉真誹謗前中國小姐張淑娟案下午開庭，周玉蔻（圖）全程不發一語、不受訪。記者蘇健忠／攝影

周玉蔻 張淑娟

延伸閱讀

蔣萬安再下通牒：限期畜產會今給蛋流向 否則該罰就罰

砲轟陳吉仲去留非重點 蔣萬安：畜產會「這天之前」拒給蛋流向就開罰

周玉蔻罵他拋妻棄子不認骨血 趙少康再發聲明要求「從重處罰她」

周玉蔻傳他作證三度被「放鳥」 再批趙少康臉書公開威脅證人

相關新聞

不滿他成天檢舉違停 反蒐證公布正義魔人照片未違法

基隆市王姓男子不認同胡姓男子經常拍攝違停車輛並檢舉，拍下胡的照片上傳臉書，貼文「正義魔人出現」、「把警察當小弟」，被告加...

「有錢總裁」落跑為何不用電子腳鐐？ 高院：朱國榮是金融犯

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，又涉中信金併台壽保內線交易，分別被二審判刑8年、16年，案件均上訴最高...

未禮讓被開罰照片內卻無行人 自拍檢舉有瑕疵警要撤單

高雄1名車主收到未禮讓行人的罰單，她發現警方寄達的罰單，附帶的照片上只有車沒有行人，申訴證據力不足。據警方了解，影片是行...

周玉蔻、蔡玉真涉誹謗案開庭 張淑娟盼法官重判

周玉蔻、蔡玉真涉誹謗前中國小姐張淑娟案下午開庭，周玉蔻 全程不發一語、不受訪。前中國小姐張淑娟則是呼籲法官重判周玉蔻、蔡...

北市男酒駕停馬路昏睡被「抬出車」送醫 酒測值2.71超狂

陳姓男子日前酒後開車上路，行經中正區汀州路時，不勝酒力直接在車內昏睡，車子怠速停在大馬路上，被民眾發現有異報警。警方趕抵...

高中生帶15歲學妹女友上motel嘗禁果 簽署承諾書獲緩刑

桃園市有對國高中生小情侶，今年3月間相偕至中壢區motel開房間「偷嚐禁果」，還在唸國中的15歲小女友因此被父母察覺有異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦