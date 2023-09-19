北市男酒駕停馬路昏睡被「抬出車」送醫 酒測值2.71超狂

陳姓男子日前酒後開車上路，行經中正區汀州路時，不勝酒力直接在車內昏睡，車子怠速停在大馬路上，被民眾發現有異報警。警方趕抵發現他根本酒駕，開車門搖醒甚至無法言語，連下車都有問題，只好打119送醫並抽血檢測，經換算他酒測值每公升2.71毫克，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

中正第二分局警方10日凌晨1點多獲報，汀州路有一輛汽車停在大馬路上阻礙交通，趕抵發現汽車駕駛陳男（40歲）在車內呼呼大睡，敲車窗無回應，遂開車門搖醒他，沒想到立刻聞到明顯酒氣，更誇張的是，汽車輪胎已經爆胎，竟還渾然不知上路。

警方要對陳男酒測，他卻講話講不清楚、無法回應，考量他無法自行呼氣檢測，員警只好打119送醫，誇張的是，他連下車都有問題，救護人員只好大力把他「抬出車」。

警方隨後報請檢察官核發鑑定許可書，抽血檢測確認酒精濃度值，他體內酒精濃度高達570mg／dL（換算呼氣值m約莫為2.71mg／L），已嚴重超標，當場被依公共危險罪嫌逮捕送辦。