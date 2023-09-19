高中生帶15歲學妹女友上motel嘗禁果 簽署承諾書獲緩刑

桃園有對國高中小情侶偷嚐禁果2次，桃園地院依妨害性自主罪將18歲高中生判處徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並參加2場法治教育課程。記者陳恩惠／攝影

桃園市有對國高中生小情侶，今年3月間相偕至中壢區motel開房間「偷嚐禁果」，還在唸國中的15歲小女友因此被父母察覺有異，逼問說出實情後提告，桃園地檢署依妨害性自主罪起訴並聲請簡易判刑，桃園地院審結，將高中生判處徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並參加2場法治教育課程。

地院判決指出，18歲高中生與15歲學妹是一對小情侶，今年3月11日及同年月中旬某日，雙雙先後前往桃園市中壢區著名汽車旅館開房間，偷嚐禁果2次，後經少女的爸爸發現，女兒與高中生之間的通訊軟體MESSENGER對話紀錄談及上床等情事，同月20日氣得立刻帶女兒前往衛福部桃園醫院驗傷，遭院方通報疑似性侵害事件，高中生當場認罪並簽屬承諾書。

法官審酌，高中生與國中學妹雖為男女朋友，但明知她是未滿16歲之人，思慮未臻成熟，欠缺完足的性自主判斷能力，竟未能克制自己性慾而與被害人性交，足認高中生的法治觀念淡薄，所為並已影響少女身心健全發展，實非可取；惟念及高中生犯後坦承犯行，具有悔意，犯後態度尚可，且少女與其父均不提告，分別量處徒刑3月，獲緩刑2年以啟自新，同時讓他接受2場次法治教育課程，希望高中生於上課過程中，明瞭其行為所造成危害，並培養正確的兩性觀念，依規定諭知緩刑期間付保護管束。