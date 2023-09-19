快訊

勞保就算繳了一輩子！ 「 這三種人」退休也領不到老年給付

專家指巴西蛋9月27日過期！再加農業部「嚴重失誤」恐銷毀逾8千萬顆

「標準空前嚴格」國軍特戰化？ 立委爆超硬體訓內容

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中生帶15歲學妹女友上motel嘗禁果 簽署承諾書獲緩刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園有對國高中小情侶偷嚐禁果2次，桃園地院依妨害性自主罪將18歲高中生判處徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並參加2場法治教育課程。記者陳恩惠／攝影
桃園有對國高中小情侶偷嚐禁果2次，桃園地院依妨害性自主罪將18歲高中生判處徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並參加2場法治教育課程。記者陳恩惠／攝影

桃園市有對國高中生小情侶，今年3月間相偕至中壢區motel開房間「偷嚐禁果」，還在唸國中的15歲小女友因此被父母察覺有異，逼問說出實情後提告，桃園地檢署依妨害性自主罪起訴並聲請簡易判刑，桃園地院審結，將高中生判處徒刑3月，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並參加2場法治教育課程。

地院判決指出，18歲高中生與15歲學妹是一對小情侶，今年3月11日及同年月中旬某日，雙雙先後前往桃園市中壢區著名汽車旅館開房間，偷嚐禁果2次，後經少女的爸爸發現，女兒與高中生之間的通訊軟體MESSENGER對話紀錄談及上床等情事，同月20日氣得立刻帶女兒前往衛福部桃園醫院驗傷，遭院方通報疑似性侵害事件，高中生當場認罪並簽屬承諾書。

法官審酌，高中生與國中學妹雖為男女朋友，但明知她是未滿16歲之人，思慮未臻成熟，欠缺完足的性自主判斷能力，竟未能克制自己性慾而與被害人性交，足認高中生的法治觀念淡薄，所為並已影響少女身心健全發展，實非可取；惟念及高中生犯後坦承犯行，具有悔意，犯後態度尚可，且少女與其父均不提告，分別量處徒刑3月，獲緩刑2年以啟自新，同時讓他接受2場次法治教育課程，希望高中生於上課過程中，明瞭其行為所造成危害，並培養正確的兩性觀念，依規定諭知緩刑期間付保護管束。

桃園 提告

延伸閱讀

桃園騎士自撞倒地遭轎車輾過亡 男駕駛獲緩刑

以打飯名義遞送香菸 台南看守所管理員緩刑理由出爐

夾帶香菸入所圖利10次 台南看守所管理員被判2年獲緩刑

台中蕈菇之父長子罵員工「爛貨」二審賠55萬獲緩刑

相關新聞

不滿他成天檢舉違停 反蒐證公布正義魔人照片未違法

基隆市王姓男子不認同胡姓男子經常拍攝違停車輛並檢舉，拍下胡的照片上傳臉書，貼文「正義魔人出現」、「把警察當小弟」，被告加...

「有錢總裁」落跑為何不用電子腳鐐？ 高院：朱國榮是金融犯

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，又涉中信金併台壽保內線交易，分別被二審判刑8年、16年，案件均上訴最高...

未禮讓被開罰照片內卻無行人 自拍檢舉有瑕疵警要撤單

高雄1名車主收到未禮讓行人的罰單，她發現警方寄達的罰單，附帶的照片上只有車沒有行人，申訴證據力不足。據警方了解，影片是行...

周玉蔻、蔡玉真涉誹謗案開庭 張淑娟盼法官重判

周玉蔻、蔡玉真涉誹謗前中國小姐張淑娟案下午開庭，周玉蔻 全程不發一語、不受訪。前中國小姐張淑娟則是呼籲法官重判周玉蔻、蔡...

北市男酒駕停馬路昏睡被「抬出車」送醫 酒測值2.71超狂

陳姓男子日前酒後開車上路，行經中正區汀州路時，不勝酒力直接在車內昏睡，車子怠速停在大馬路上，被民眾發現有異報警。警方趕抵...

高中生帶15歲學妹女友上motel嘗禁果 簽署承諾書獲緩刑

桃園市有對國高中生小情侶，今年3月間相偕至中壢區motel開房間「偷嚐禁果」，還在唸國中的15歲小女友因此被父母察覺有異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦