「有錢總裁」落跑為何不用電子腳鐐？ 高院：朱國榮是金融犯

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，又涉中信金併台壽保內線交易，分別被二審判刑8年、16年，案件均上訴最高法院中，朱也自5月初延長限制出境、出海，但朱從本月8日起就未到派出所報到，外傳已逃亡。高院定21日下午4點將開訊問庭，可能通緝。對於為何未電子監控朱？高院表示，罕以電子腳鐐監控金融案被告。

高院表示，金融案件若被告未羈押，通常是以巨額保金，加上限制出境、出海，以及定時向警局報到，來達到確保審判程序順利進行的目的，此類案件不像性侵犯或家暴犯會對他人或被害人造成即時性的危險，因此很少以電子腳鐐方式施以監控。

朱國榮2011年至2013年間利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票，成功拉抬股價，再倒貨給國寶人壽，藉此坑殺散戶，一審依證券交易法高買證券罪判15年徒刑，二審認定犯罪所得較一審低且未逾1億元，改判朱8年徒刑，沒收2971萬餘元犯罪所得。

朱與女性友人林桂馨2013至2016年間，用大量人頭帳戶操縱龍邦股價，另涉中信金併台壽保內線交易，一審僅認定朱、林有連續高買犯行判12年4月徒刑，但二審認為兩人製造的相對成交量，占龍邦股票市場成交量比重極重，加重改判朱16年徒刑，沒收1億8000餘萬元犯罪所得。

朱國榮8日起未依法院裁定按時至台北市警信義分局三張犁派出所報到，高院14日下午開庭欲傳喚朱說明，卻僅有律師到庭，律師稱不知朱下落、無法聯繫。若朱被通緝，上億元交保金將被沒收。