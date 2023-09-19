桃園騎士自撞倒地遭轎車輾過亡 男駕駛獲緩刑

桃市彭姓男子騎車上班時，意外撞上臨停慢車道卸貨的聯結車倒地，歐姓男子駕車5分鐘後行經該路段未注意車前狀況，輾過倒在路上的彭男，彭送醫急救不治，聯結車伊姓司機和歐男分別依過失傷害、過失致死送辦，桃園地院審理後，認為歐男犯後態度良好，與家屬達成和解，依過失致死判處徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年；同樣已和解的伊姓司機諭知公訴不受理，本案可上訴。

判決指出，伊男前年1月16日上午7點20分駕駛營業大貨車，行經桃園市新屋區高鐵南路6段北上車道，為了卸貨停車占用部分慢車道，彭姓騎士沿著桃園市新屋區高鐵南路6段往中壢方向行駛，7點29分行經該處，因疏未注意車前狀況，撞上停放的大貨車左後車尾，人車倒地後仰躺在路上，約5分鐘後，歐男駕車撞上彭男前，雖有前車閃雙黃警示燈、減速並往左偏行繞道，歐仍疏未注意此車前狀況，駛至該處才緊急往左閃已來不及，右前車身已撞擊輾壓倒地的彭男造成死亡。

法院審理時，檢視雙方行車紀錄器錄影檔案，自撞影片顯示彭姓被害人因煞車不及撞上大貨車左後車尾，人車倒地後，被害人仰躺呈靜止狀態，地上僅散落機車零件；歐男行車紀錄器則顯示，畫面上方有明顯逆光，但被告歐男汽車前方的車輛均有減速並往左邊偏行而繞過被害人的人車倒地處，在歐男尚未抵達事發地點前，前方車輛有打雙黃警示燈，且法醫解剖報告指出，彭男主要致死創傷研判為歐男汽車輾壓所造成。