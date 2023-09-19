快訊

獨／退錯冰、領錯屍法醫險解剖錯人 竹市殯儀館連環疏失出大包

拜登對伊朗的荒謬妥協？59億美元換5位美國公民划算嗎

除了iOS 17…iCloud+全新儲存空間最高12TB 價格驚呆網友：大容量沒優惠？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園騎士自撞倒地遭轎車輾過亡 男駕駛獲緩刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市彭姓男子騎車上班時，意外撞上臨停慢車道卸貨的聯結車倒地，歐姓男子駕車5分鐘後行經該路段未注意車前狀況，輾過倒在路上的彭男，彭送醫急救不治，聯結車伊姓司機和歐男分別依過失傷害、過失致死送辦，桃園地院審理後，認為歐男犯後態度良好，與家屬達成和解，依過失致死判處徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年；同樣已和解的伊姓司機諭知公訴不受理，本案可上訴。

判決指出，伊男前年1月16日上午7點20分駕駛營業大貨車，行經桃園市新屋區高鐵南路6段北上車道，為了卸貨停車占用部分慢車道，彭姓騎士沿著桃園市新屋區高鐵南路6段往中壢方向行駛，7點29分行經該處，因疏未注意車前狀況，撞上停放的大貨車左後車尾，人車倒地後仰躺在路上，約5分鐘後，歐男駕車撞上彭男前，雖有前車閃雙黃警示燈、減速並往左偏行繞道，歐仍疏未注意此車前狀況，駛至該處才緊急往左閃已來不及，右前車身已撞擊輾壓倒地的彭男造成死亡。

法院審理時，檢視雙方行車紀錄器錄影檔案，自撞影片顯示彭姓被害人因煞車不及撞上大貨車左後車尾，人車倒地後，被害人仰躺呈靜止狀態，地上僅散落機車零件；歐男行車紀錄器則顯示，畫面上方有明顯逆光，但被告歐男汽車前方的車輛均有減速並往左邊偏行而繞過被害人的人車倒地處，在歐男尚未抵達事發地點前，前方車輛有打雙黃警示燈，且法醫解剖報告指出，彭男主要致死創傷研判為歐男汽車輾壓所造成。

法官審酌被告歐男駕車時，應注意、能注意而未及注意，致所駕汽車撞擊已倒地的彭男被害人並輾過被害人頭部，造成被害人死亡之結果，被害人家屬因而蒙受失去親人之無可彌補傷痛，實屬不該。但歐男犯後坦承犯行，且與全體告訴人達成調解，也如數履行完畢，全體告訴人向法院請求從輕量刑並同意給予緩刑。

彭姓男子自撞倒地遭後方駕駛轎車的歐姓男子輾過，送醫不治，桃園地院審結，將歐姓駕駛依過失致死罪判處徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年。記者陳恩惠／攝影
彭姓男子自撞倒地遭後方駕駛轎車的歐姓男子輾過，送醫不治，桃園地院審結，將歐姓駕駛依過失致死罪判處徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年。記者陳恩惠／攝影

車道 桃園 高鐵

延伸閱讀

扯！桃園大型貨櫃「橫躺路中央」 釀交通大亂畫面曝光

以打飯名義遞送香菸 台南看守所管理員緩刑理由出爐

滿滿粉紅泡泡！桃園戶政登記結婚超好拍 920新人搶預約

夾帶香菸入所圖利10次 台南看守所管理員被判2年獲緩刑

相關新聞

雙煞砍斷店員手臂 檢求處重刑

彰化縣一家寵物店廿四歲林姓男店員，今年六月被闖入店內的十八歲張姓與十九歲陳姓男子以柴刀與鐵槌砍殺重傷倒地，再用柴刀砍斷手...

警專前警衛隊為愛全面失控 「裸體合照」逼外遇婦復合遭判刑

警察專科學校警衛隊張姓前隊員因工作關係結識有夫之婦，2人不倫，女方有意結束畸戀，張傳送2人裸體合照逼對方復合，不時跟蹤騷...

南投縣議員吳瑞芳涉貪512萬 二審刑度略減判3年10月

南投縣議員吳瑞芳涉詐領助理費512萬餘元，一審認定吳涉犯貪汙罪，但審酌吳繳回犯罪所得，且爭取多項地方建設，予以減刑，判刑...

談感情是假！純情男幫網路正妹買3萬元點數 警苦勸阻詐

桃園市龜山區一名陳姓男子，昨至頂湖路一間超商欲購買3萬元的遊戲點數，店員察覺有異報警，員警到場了解後得知男子在網路上認識...

正式開戰！大小S聯手求償400萬 葛斯齊要法官傳黃子佼出庭作證

大S徐熙媛、小S徐熙娣被黃子佼「毀滅式爆料」強迫他吸毒，狗仔葛斯齊在電視節目上加碼透露指出，他曾在酒店遇過認識大小S的藥...

高中生帶學妹女友上motel嘗禁果 簽署承諾書獲緩刑

桃園市有對國高中生小情侶，今年3月間相偕至中壢區motel開房間「偷嚐禁果」，還在唸國中的15歲小女友因此被父母察覺有異...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦