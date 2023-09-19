金莎也沒用！男站崗前女友家求復合 「強迫」感情下場曝

金莎巧克力。示意圖／聯合報系資料照

高雄48歲擔任貨車司機的林姓男子，為了想與前女友復合，藉要債邀求前女友聯繫，即使她表明除債務協商不再來往，但林男仍多次致電、傳訊、跟蹤，甚至語帶威脅歧視，逕自放置金莎巧克力、菸盒、便當在她住處，讓前女友壓力大到不敢踏出家門去上班，林男被依跟蹤騷擾罪，遭法官判2月徒刑，可易科罰金。

「我知道我的個性像瓦斯桶！」林男從8月27日至9月1日間，多次致電留言想挽回前女友感情，從一開始的溫情喊話「我真的不想失去妳！」、「不想失去妳！」、「要打要罵隨便你」還攜帶便當及菸盒放置前女友租屋處門口站崗等候，演變成惱羞成怒，傳送訊息「妳是不是真的很欠幹」等語辱罵歧視。

不過，前女友心意已決，對於林男在其住處任意置放金莎巧克力、菸盒、便當，反反覆覆語帶威脅歧視的通訊騷擾，日漸心生畏懼，精神壓力大到無法入眠，根本不敢踏出家門一步，影響日常作息社交生活，只好報警求助。

「男女朋友為什麼不能打電話、傳訊」林男在法庭上辯稱自己送東西給對方是好意，不過，檢方指出，林男為了卸責，不顧前女友已明確告知兩人為「分手」狀態，單方面無法放手，強迫女方接受自己所認為的好意，態度反覆無常、忽冷忽熱，不斷騷擾前女友要求復合，並有監視器影像、通訊紀錄、LINE訊息對話可供佐證。

由於，林男因違反跟蹤騷擾防制法案件，經檢察官向橋頭地方法院提起公訴，其前女友向法官表明「不要調解」、「不接受民事賠償」，並持有向高雄少年及家事法院事聲請的通常保護令，法官審酌，林男並未取得前女友原諒，且跟蹤騷擾行為已影響她的生活，判處林男判2月徒刑，可易科罰金。